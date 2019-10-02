Предварительный обзор GoPro Hero8 Black. Новейшая камера

Дизайн корпуса

Если вы обожаете экстремальные виды спорта и хотите при этом получать удовольствие от происходящего на видео, то стоит обратить свое внимание на камеру GoPro Hero8 Black. Она достаточно стильная, современная и позволяет вам без труда делать крутой контент. Правда, стоит новинка достаточно дорого и подойдет далеко не всем и каждому.

Характеристики

В плане внешнего вида камера совершенно не изменилась — на передней панели расположен объектив, он все еще серьезно выпирает за пределы корпуса и это очень опасно для камеры, которая частенько будет падать. Там же на фронтальной панели расположен монохромный экран, на котором отображается информация о записи, что очень удобно, если вы снимаете сами себя, например. На тыльной стороне расположен уже цветной экран, позволяющий определить, что именно попало в кадр и что нужно делать дальше. Более-менее изменилась лишь нижняя грань, на которую теперь вмонтировали специальное крепление для установки камеры на ту или иную поверхность. Собственно, дизайнеры решили ничего кардинально не менять и сделали просто хорошее качество сборки без существенных внешних изменений. Для многих это существенный бонус, хотя большая часть аксессуаров от прошлых устройств все же не подойдут.

Особенности

Производитель вполне традиционно решил ничего не говорить о начинке камеры — информации про сенсор, процессор обработки изображения и прочие детали нет и, скорее всего, она появится после детальных тестов с разбором корпуса. Однако, производитель уверяет, что в камере используется продвинутый сенсор, который будет захватывать больше света и качество изображения возрастет даже в темных помещениях. Хотя, конечно, если вы хотите получить хорошее видео, тем более в экстремальных условиях, то лучше снимать при дневном освещении в хорошую погоду — тогда картинка будет максимально четкой, без шумов и прочих проблем. Также производитель сообщил, что в камере используется более современный процессор по обработке изображения и он даст возможность снимать более продвинутые в техническом плане видео. Верится в это с большой охотой.

Итог

Начнем с того, что камера теперь поддерживает возможность погружения под воду на глубину до 10 метров без дополнительной защиты. Это значит, что в море или в океане, например, вы можете спокойно плавать на небольшой глубине и снимать видео без чехлов и прочих дополнительных аксессуаров. Также существенно было улучшено качество съемки — теперь в разрешении 4К камера снимает в 60 кадрах на секунду, в разрешении 2,7К со скоростью 120 кадров в секунду, а в 1080р — 240 кадров в секунду. Более того, камера оборудована сразу тремя микрофонами с функцией подавления шума — теперь даже на большой скорости или на ветру можно будет снимать качественные видео с хорошим звуком. Хотя, конечно, для более-менее качественного звучания рекомендуется записывать звук на отдельный микрофон и потом улучшать его в специальных программах. Но, общий набор бонусов очень даже приятный.

У новой камеры есть всего один существенный недостаток — цена в размере 34990 рублей. Фактически, за 500 долларов вы получаете лишь слегка улучшенную камеру для съемки каких-то экшн-действий. Учитывая, что современные смартфоны умеют снимать замедленные видео, это кажется очень высоким ценником, а ведь нужно еще дополнительно закупить аксессуары, крепления и так далее. В целом, теперь GoPro Hero8 Black создана исключительно для фанатов или тех, кто занимается съемкой видео на профессиональном уровне.