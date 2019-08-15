Предварительный обзор HTC Wildfire X. Доступный смартфон

Дизайн корпуса

Сегодня компания HTC официально представила свой новый смартфон, однако это оказалась не флагманская модель, как многие ожидали, а довольно доступное устройств с очень простыми характеристиками. Например, за основу производительности устройства взят процессор MediaTek Helio P22 (MT6762), который пусть и работает на восьми вычислительных ядрах, но выдает крайне посредственные оценки в синтетических тестах. Также стоит отметить, что смартфон поставляется в двух вариантах комплектации — 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти, плюс 4 гигабайта ОЗУ и 128 гигабайт встроенной памяти. Вероятно, производитель решил привлечь к себе внимание недорогим смартфоном, так как выйти на уровень с Apple или Samsung на рынке флагманов точно не получится. Остается только надеяться, что гаджет и правда будет пользоваться популярностью, а пока что давайте посмотрим на его характеристики.

Особенности

Внешний вид смартфона достаточно привлекательный, но не стоит забывать, что ничего уникального в нем тоже нет. На фронтальной стороне HTC Wildfire X расположен экран, у которого рамки справа, слева и сверху сведены к минимуму. В верхней части экрана расположена камера, которая расположена в специальном вырезе и немного перекрывает дисплей, но к этому уже все привыкли и это норма. В нижней части панели расположена пластиковая черная плашка, она довольно большая и в народе ее прозвали подбородком. Ничего удивительного в ней нет, но в целом неприятно. На тыльной стороне расположена система из трех камер, которая скопирована с другого популярного смартфона. Там же сканер отпечатков пальцев, логотип компании и стильный градиент. Весьма привлекательный дизайн, если не учитывать того факта, что он примерно у всех смартфонов одинаковый. Вопрос только в том, нравится ли вам такое.

Итог

У данного смартфона диагональ экрана составляет 6,22 дюйма, что довольно много по современным меркам и вам такого экрана точно хватит и на просмотр фильмов, и на сериалы, и на фотографии, и на игры. Проблема только в том, что разрешение здесь всего 1520 на 720 точек, то есть это HD+ картинка, а не FullHD+, как многие привыкли. Конечно, в этом есть свои недостатки, ведь изображение не такое привлекательное и четкое, как кому-то хотелось бы, плюс вырез этот сверху. Но, не будем забывать, что смартфон стоит довольно адекватных денег и за эту сумму ничего подобного получить не получится. Также отдельно стоит упомянуть основную систему из трех камер, которая снимает в довольно высоком качестве и этого предостаточно, чтобы днем заснять какие-то достопримечательности. Конечно, камера далеко не идеальная, но это и не флагман, чтобы ей быть таковой.

За базовую версию смартфона просят 155 долларов и это весьма достойная цена за гаджет с 3 гигабайтами оперативной и 32 гигабайтами встроенной памяти. Проблема только в том, что от когда-то крутого бренда HTC здесь не осталось и следа — гаджет крайне простой в плане дизайна и материалы здесь максимально простые, это не алюминий или металл, а всего лишь пластик низкого качества. Это на рендерах тыльная панель красиво переливается, а на деле все будет гораздо хуже. Экран здесь далеко не идеальный, у него низкое разрешение и это вызывает дискомфорт при длительном чтении, например. Получается, что это самый обычный смартфон из Китая, который просто украсили логотипом когда-то крутого бренда. Стоит ли платить за этот гаджет деньги? Вопрос интересный и ответить на него будет довольно проблематично. Все же устройство спорное по целому ряду моментов.