Предварительный обзор Honor Magic Earbuds. Неплохо

Дизайн корпуса

Рынок беспроводных наушников с выходом модели от Apple буквально взорвался — все вдруг захотели отказаться от проводов, перестали смотреть в сторону стандартных решений и начали покупать именно беспроводные решения. Однако достаточно быстро и другие производители поняли, что им совершенно не обязательно конкурировать именно с Apple, они могут просто делать хорошие беспроводные наушники, а пользователи купят их из-за более низкой стоимости. В итоге именно так и получилось — та же Huawei просто выпустила очень достойную модель, которая отлично справляется с поставленными задачами и при это позволяет владельцу слушать музыку долго и в хорошем качестве. Для большинства потенциальных покупателей ничего лучше и придумать нельзя, особенно если вы являетесь большим фанатом китайской электроники за вполне разумные деньги. Сегодня мы посмотрим, чем же Honor Magic Earbuds настолько хороши.

Характеристики

На текущий момент производитель представил Honor Magic Earbuds в два цветовых вариантах — голубом и белом. Собственно, белые наушники выглядят достаточно привлекательно, но нам больше всего понравилась именно голубая версия, так как она выглядит более свежо. Но, конечно, это дело исключительно вкуса и вы вправе выбрать тот вариант, который вам подходит больше всего. Сами наушники ничем невероятным в плане дизайна похвастаться не могут — просто затычки классической формы, на внешней стороне устройства имеется надпись Honor, внутри можно заметить контакты для зарядки. Да, можно смело заявить, что наушники похожи на устройство от Apple, но только по той причине, что производитель решил сделать минимум декоративных элементов. Любые другие наушники от другого бренда выглядели бы точно так же, так что претензий к этому совершенно нет.

Итог

Начнем с того, что в основе данных наушников лежат 10-миллиметровые излучатели, которые позволяют получить достаточно высокое качество звука и широкий частотный диапазон. Для наушников такого типа это большая редкость, так как обычно производители ставят более мелкие излучатели и они просто не могут предоставить пользователю достаточно качественное звучание. Также стоит отметить, что работают наушники на беспроводной связи Bluetooth 5.0, которая позволяет передавать сигнал на достаточно большом расстоянии. Для спортсменов или тех, кто хочет слушать музыку дома, не таская при этом в кармане телефон, это тоже является серьёзным преимуществом. Естественно, производителем заявлены частоты в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, однако нужно понимать, что на самом деле человеческое ухо не может похвастаться охватом большего спектра частот.

Производитель заявил, что наушники от встроенного аккумулятора будут работать до 3,5 часов. Это не очень много на самом деле, можно даже сказать, что у некоторых конкурентов время автономной работы в два раза выше. С другой стороны, производитель сообщает, что в комплекте с наушниками идет футляр, который используется как дополнительная зарядка. В футляре есть свой аккумулятор, который заряжается, пока он находится на зарядке от розетки. Потом, когда ваши наушники потеряют заряд, вы просто кладете их в футляр и через какое-то время у вас уже будет полная зарядка наушников. С футляром автономная работа устройства вырастает до 13 часов, чего уже хватит для длительного полета или нескольких дней использования без подзарядки. Хотя, конечно, футляр не панацея и личное автономное время работы у наушников достаточно слабое. Многим пользователям это не понравится.