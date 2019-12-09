Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro. Отменное решение

2019-12-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei Band 4 Pro; [103]
Сегодня официально представили новый умный браслет-часы от компании Huawei, которые выглядят крайне привлекательно и стильно. Более того, производитель потратил уйму сил и времени, чтобы гаджет выглядел привлекательно и мог при этом выдать довольно приличный набор преимуществ. Давайте сейчас посмотрим, что же устройство умеет.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида все сливы информации в сеть подтвердились — производитель решил напрочь отказаться от круглого дисплея и представил прямоугольный экран, который довольно вытянут по-вертикали. Дисплей занимает почти всю лицевую сторону, слева, справа, сверху и снизу имеется небольшая рамка черного цвета, которая совершенно не бросается в глаза. Далее, от основного блока идёт крепление для ремешка, которого есть несколько ступеней для того, чтобы устройство комфортно прилегало к вашей руке, не мешало и не натирало. В целом, в дизайне устройства нет ничего удивительного, но если вы решили купить именно строгий вариант без каких-либо дополнительных декоративных элементов, то это — лучший выбор. Минимум деталей, максимум пространства, удобства и комфорта. Лично мне такой дизайн понравился, но это. естественно, дело вкуса. Кому-то прямоугольный дисплей не подойдет.

Характеристики

Стоит отметить, что Huawei Band 4 Pro являются скорее не умными часами, а некой помесью часов и трекера активности, так что производитель не делал упор на мощности процессора или чем-то в таком духе, этой информации банально нет. Зато производитель детально рассказал обо всех особенностях продукта, начиная с дисплея, и заканчивая различными модулями связи. Диагональ дисплея здесь составляет 0,95 дюйма, что достаточно много «на бумаге», но на самом деле столь большая диагональ достигнута вытянутым дисплеем, на самом деле экран не очень большой. Разрешение при этом составляет 240 на 120 точек, то есть картинка довольно плотная и четкая, но, опять же, ничего удивительного в ней нет, есть экран и с более четким изображением. Матрица построена по технологии AMOLED с довольно высоким качеством цветопередачи. Сомнений в том, что это хороший дисплей, у нас нет.

Кроме того, устройство умеет отслеживать вашу частоту сердечного ритма в режиме реального времени, то есть это простоянный процесс, а не определенная задача, которую нужно запускать. Помимо стандартных модулей в корпусе устройства также имеется шагомер, продвинутый мониторинг сна, модуль, который отслеживает упражнения, которые вы делаете, плюс специальная функция напоминания о том, что вы мало двигались. Это достаточно интересный набор, который дополняется продвинутым датчиком сердечного ритма. А если вы любите плавать, то у нас для вас отличные новости — данное устройство умеет работать даже под водой на глубине до 50 метров в течение длительного времени. Конечно, лучше всё же в солёную воду устройство не погружать, но если вы любите плавать и не хотите снимать часы с руки, то это устройство вас явно порадует. Защита действительно очень хорошая.

Итог

Совсем скоро данное устройство поступит в продажу всего за 55 долларов, что вполне адекватно при таком богатом наборе характеристик и преимуществ. Конечно, стоит понимать, что производитель не просто так снизил стоимость до минимума — все дело в том, что конкуренты не дремлют и постоянно выпускают свои устройства с довольно низкой стоимостью, тогда как в Huawei хотят постепенно захватить и этот рынок. Это значит, что стоит обязательно потратить время на изучение этого устройства — за свои деньги оно просто лучшее.

Комментарии и отзывы Huawei Band 4 Pro
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