Предварительный обзор Huawei Enjoy 10. Стильно модно молодёжно

2019-10-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei Enjoy 10; [20]
В последнее время компания Huawei лишь отходит от удара со стороны американского правительства, но это не мешает гиганту рынка смартфонов выпускать все новые и новые модели. Сегодня мы посмотрим на то, что из себя представляет очередная новинка китайского бренда и решим, стоит ли она ваших денег и внимания.

Дизайн корпуса

В последнее время стало все сложнее и сложнее говорить что-то интересное про корпус смартфона, так как производители копируют друг друга и ничего нового банально нет. К примеру, давайте посмотрим на дизайн корпуса Huawei Enjoy 10 и постараемся найти там нечто уникальное. Начнем с фронтальной стороны — у нас дисплей почти на всю площадь, снизу имеется «подбородок», рамки справа, слева и сверху минимальные. В самом экране имеется отверстие для фронтальной камеры, которая расположена в левом верхнем углу. Динамик пришлось расположить на верхней кромке рамки над экраном, чтобы не делать выреза в самом дисплее. Где мы такое видели? Думаю, если вы следите за последними новинками рынка, то знаете, о чем идет речь. На тыльной стороне тоже все стандартно — система из камер на отдельной панели, которая выпирает за пределы корпуса, и красивый градиент. Нашли что-то уникальное?

Характеристики

Производитель, в привычной для себя манере, выпустил смартфон на собственном процессоре HiSilicon Kirin 710F, который работает на восьми вычислительных ядрах с достаточно высокой тактовой частотой вплоть до 2,2 гигагерц. Этого предостаточно, чтобы вы не переживали о производительности в играх и программах, ведь модель ничем не уступает вариантам от Qualcomm, например, а это важное преимущество. За графику смартфона отвечает графический ускоритель Mali-G51 MP4, который уже не раз был протестирован в играх и всевозможных синтетических тестах. Проблем с системой-на-чипе у смартфона нет, а оперативная память со встроенной представлены в формате трех комплектаций. В базовой комплектации 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта места под личный контент, потом идет модель 4/128 гигабайт и 6/64. Да, разбили модели очень странно, но что поделать.

Особенности

Главной фишкой данного смартфона сами разработчики считают именно фронтальную камеру в экране — она находится в специальном отверстии, не занимает много места и позволяет избавиться от ненужной брови. Однако это не совсем удобно во время запуска игр или приложений — пользователь все время наблюдает этот вырез, он мешает, перекрывает обзор и так далее. То есть, решение конечно очень интересное и необычное, но не самое практичное. Все же вырез в верхней части дисплея компенсируется статус-баром, который вроде как даже уместно выглядит, а тут мы получаем минимум комфорта. Хотя. сам экран довольно большой, у него высокое разрешение и всё в таком духе. Производитель явно хотел привлечь внимание к устройству именно «глазком» и у него это отлично получилось — гаджет обсуждают на просторах интернета буквально все. Вопрос лишь в том, понравится ли гаджет лично вам.

Итог

Теперь поговорим о цене, которая, пожалуй, перекрывает все недостатки данного продукта. Во-первых, базовая версия, которая 4/64 гигабайта, стоит всего 170 долларов и это очень дешево, если учитывать мощность процессора, систему камер и большой качественный экран. За более продвинутую комплектацию просят 200 долларов, а максимальная, что удивительно, стоит тоже 200 долларов. Получается, вы просто выбираете, что вам нужнее — чуть больше ОЗУ или встроенной памяти. Весьма достойное решение со стороны производителя.

Комментарии и отзывы Huawei Enjoy 10
Рендеры OnePlus 8 Pro...
Рендеры OnePlus 8 ProВ сети появились первые рендеры грядущего смартфона OnePlus 8 Pro. Судя по изображениям, OnePlus может за...
Умные жалюзи от Ikea с поддержкой голосо...
Умные жалюзи от Ikea с поддержкой голосоIKEA запустила в продажу умные шторы Kadrilj и Fyrtur. Обе новинки получили встроенный механизм, позволяю...
Apple представит AirPods Pro с новым диз...
Apple представит AirPods Pro с новым дизОжидается, что Apple AirPods с технологией шумоподавления дебютирует в конце этого месяца. Новые AirPods ...
Обзор Rubetek RV-3411. Умная видеокамера...
Обзор Rubetek RV-3411. Умная видеокамераНе так давно компания RUBETEK пополнила линейку «умных» видеокамер выпуском сразу нескольких моделей. Одн...
Компания Braun обновила линейки бритв...
Компания Braun обновила линейки бритвЕсли разговор заходит о качественных электрических бритвах, значит говорят о Braun. Казалось бы, можно бы...
Обзор Highscreen Max 3 4/64GB – лучший с...
Обзор Highscreen Max 3 4/64GB – лучший сТестируя какой-нибудь очередной навороченный флагман, часто ловишь себя на мысли о том, что в смартфоне в...
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy M3...
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy M3Это весной компания Samsung выпустила смартфон Galaxy M30, главной особенностью которого стал аккумулятор...
ПК-корпус Xigmatek Zeus Spectrum Edition...
ПК-корпус Xigmatek Zeus Spectrum EditionКомпания Xigmatek пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Zeus Spectrum Edition, который представляет с...


Обзор Rubetek RV-3411. Умная видеокамера для квартиры и офисаОбзор Rubetek RV-3411. Умная видеокамера для квартиры и офиса
Обзор Highscreen Max 3 4/64GB – лучший смартфон за свою ценуОбзор Highscreen Max 3 4/64GB – лучший смартфон за свою цену
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy M30. Рабочая лошадка с АКБ на 5000 мАчОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy M30. Рабочая лошадка с АКБ на 5000 мАч
Обзор Creative SXFI AMP. Карманный усилитель для наушников до 600 ОмОбзор Creative SXFI AMP. Карманный усилитель для наушников до 600 Ом
Обзор Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W (PS-TPD-0750F3FAGE-1). Блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W (PS-TPD-0750F3FAGE-1). Блок питания с 10-летней гарантией
Предварительный обзор Huawei Enjoy 10. С...
Предварительный обзор Huawei Enjoy 10. СВ последнее время компания Huawei лишь отходит от удара со стороны американского правительства, но это не...
Компания Braun обновила линейки бритв...
Компания Braun обновила линейки бритвЕсли разговор заходит о качественных электрических бритвах, значит говорят о Braun. Казалось бы, можно бы...
Обзор Little Big Workshop. Очень необычн...
Обзор Little Big Workshop. Очень необычнДостаточно часто разработчики выпускают интересные проекты, которые не являются ААА-релизами, но при этом...
Предварительный обзор Jonsbo TR03. Неста...
Предварительный обзор Jonsbo TR03. НестаВ последнее время крупные производители компьютерных корпусов стали буксовать на месте из-за отсутствия с...
Обзор Monkey King: Hero is back. С шутка...
Обзор Monkey King: Hero is back. С шуткаСамое время передохнуть от шутеров и попробовать весьма оригинальный проект под названием Monkey King: He...
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10...
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10Официально представлена новая камера Olympus PEN E-PL10, которая выглядит стильно, снимает отлично и при ...
Представлен новый сервис по защите от ки...
Представлен новый сервис по защите от киРазвитие цифровых технологий неминуемо приводит к росту киберпреступлений, а это значит, что защита от ки...
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версия...
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версияЕсли вы всегда мечтали поиграть в PUBG и попробовать эту самую атмосферу выживания в открытом поле, когда...
Предварительный обзор Google Pixel 4. Не...
Предварительный обзор Google Pixel 4. НеКомпания Google представила свой новый флагманский смартфон, который выглядит довольно необычно и интерес...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и стра...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и страРазработчики некоторых игр умею удивлять нас до глубины души и данная игра именно из таких. Мы привыкли, ...
Предварительный обзор Corsair i145. Мощн...
Предварительный обзор Corsair i145. МощнВ последнее время компактные готовые компьютеры стали пользоваться повышенным спросом и это позволило про...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo Switch...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo SwitchDragon Quest XI стала первой игрой, которую анонсировали более четырех лет назад для загадочной еще тогда...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor