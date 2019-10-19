Предварительный обзор Huawei Enjoy 10. Стильно модно молодёжно

Дизайн корпуса

В последнее время компания Huawei лишь отходит от удара со стороны американского правительства, но это не мешает гиганту рынка смартфонов выпускать все новые и новые модели. Сегодня мы посмотрим на то, что из себя представляет очередная новинка китайского бренда и решим, стоит ли она ваших денег и внимания.

Характеристики

В последнее время стало все сложнее и сложнее говорить что-то интересное про корпус смартфона, так как производители копируют друг друга и ничего нового банально нет. К примеру, давайте посмотрим на дизайн корпуса Huawei Enjoy 10 и постараемся найти там нечто уникальное. Начнем с фронтальной стороны — у нас дисплей почти на всю площадь, снизу имеется «подбородок», рамки справа, слева и сверху минимальные. В самом экране имеется отверстие для фронтальной камеры, которая расположена в левом верхнем углу. Динамик пришлось расположить на верхней кромке рамки над экраном, чтобы не делать выреза в самом дисплее. Где мы такое видели? Думаю, если вы следите за последними новинками рынка, то знаете, о чем идет речь. На тыльной стороне тоже все стандартно — система из камер на отдельной панели, которая выпирает за пределы корпуса, и красивый градиент. Нашли что-то уникальное?

Особенности

Производитель, в привычной для себя манере, выпустил смартфон на собственном процессоре HiSilicon Kirin 710F, который работает на восьми вычислительных ядрах с достаточно высокой тактовой частотой вплоть до 2,2 гигагерц. Этого предостаточно, чтобы вы не переживали о производительности в играх и программах, ведь модель ничем не уступает вариантам от Qualcomm, например, а это важное преимущество. За графику смартфона отвечает графический ускоритель Mali-G51 MP4, который уже не раз был протестирован в играх и всевозможных синтетических тестах. Проблем с системой-на-чипе у смартфона нет, а оперативная память со встроенной представлены в формате трех комплектаций. В базовой комплектации 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта места под личный контент, потом идет модель 4/128 гигабайт и 6/64. Да, разбили модели очень странно, но что поделать.

Итог

Главной фишкой данного смартфона сами разработчики считают именно фронтальную камеру в экране — она находится в специальном отверстии, не занимает много места и позволяет избавиться от ненужной брови. Однако это не совсем удобно во время запуска игр или приложений — пользователь все время наблюдает этот вырез, он мешает, перекрывает обзор и так далее. То есть, решение конечно очень интересное и необычное, но не самое практичное. Все же вырез в верхней части дисплея компенсируется статус-баром, который вроде как даже уместно выглядит, а тут мы получаем минимум комфорта. Хотя. сам экран довольно большой, у него высокое разрешение и всё в таком духе. Производитель явно хотел привлечь внимание к устройству именно «глазком» и у него это отлично получилось — гаджет обсуждают на просторах интернета буквально все. Вопрос лишь в том, понравится ли гаджет лично вам.

Теперь поговорим о цене, которая, пожалуй, перекрывает все недостатки данного продукта. Во-первых, базовая версия, которая 4/64 гигабайта, стоит всего 170 долларов и это очень дешево, если учитывать мощность процессора, систему камер и большой качественный экран. За более продвинутую комплектацию просят 200 долларов, а максимальная, что удивительно, стоит тоже 200 долларов. Получается, вы просто выбираете, что вам нужнее — чуть больше ОЗУ или встроенной памяти. Весьма достойное решение со стороны производителя.