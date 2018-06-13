Предварительный обзор Huawei Honor 9i. Яркая новинка

2018-06-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei Honor 9i; [87]
В последнее время смартфонов с челкой стало очень много, я бы даже сказал слишком. Однако, производители продолжают выпускать свои решения с этим элементом дизайна, так как пользователям нравится схожесть с яблочным флагманом. Новинка Huawei Honor 9i тоже получила такую вставку, только если у iPhone X там стоит сложнейшая система сканеров, которая инфракрасными лучами определяет лицо пользователя, то здесь просто установлена камера, которая снимает лицо и по его форме определяет вы это или не вы. Сегодня мы решили посмотреть на все особенности устройства, чтобы понять насколько этот девайс пригоден для повседневного использования и стоит ли он ваших личных средств. Стоит понимать, что сейчас на рынке такое количество смартфонов, что можно просто устать от их количества и разнообразия. Но, такая конкуренция вынуждает более пристально смотреть на каждый релиз.

Характеристики

За основу производительности взят процессор Huawei Kirin 659, который уже ранее был показан на нескольких смартфонах. Работает он на восьми вычислительных ядрах с довольно высокой тактовой частотой в 2,36 гигагерца. Этого с головой достаточно для того, чтобы вы могли спокойно сражаться в виртуальных баталиях, запускали самые тяжелые приложения и вообще не ощущали проблем с производительностью. За обработку графики отвечает графический контроллер ARM Mali-T830 MP2, он неплохо себя показал и вполне подходит для того, чтобы запускать красочные шутеры и прочие объемные проекты. Поддерживать это все будет оперативная память на 4 гигабайта. Не самый большой объем как по мне, но для большинства пользователей этого хватит с запасом. Все же, игры сейчас не требуют столько оперативной памяти, чтобы держать про запас 6 гигабайт ОЗУ. Но, пользователи хотели бы больше, без сомнения.

Дизайн корпуса

Единственным заметным преимуществом устройства можно назвать его яркий дизайн. Точнее, даже не дизайн, а просто цветовое оформление — вы можете взять классический черный вариант или выбрать зеленый, розовый или синий. Выглядят они довольно интересно и необычно, ранее другие компании так не делали, что явно играет только на руку производителю. Во всем остальном девайс копирует все современные тренды — вставка пластика на передней панели, двойная камера на тыльной стороне устройства, сканер отпечатков и минимальные рамки вокруг дисплея.

Бонусы

Главным преимуществом такого рода устройств всегда был дисплей. Вы каждый день будете на него смотреть, так что яркость и качество картинки действительно важны. Сюда поставили дисплей с диагональю 5,84 дюйма при разрешении 2280 на 1080 точек. Это соотношение 18:9, выглядит довольно привлекательно, правда часть картинки у вас будет скрадываться вставкой в верхней части дисплея. Камеры здесь тоже снимают довольно неплохо, можно экспериментировать с настройками и даже получить неплохое боке. Но, в остальном, это камера своего класса, которая вау-эффекта не вызывает совершенно.

Итог

На все странные дизайнерские решения можно спокойно закрыть глаза если учитывать, что стоимость смартфона составляет всего 220 долларов. Это достаточно дешево даже для китайских компаний. Сюда поставили очень мощный процессор, он неплохо себя показал и будет демонстрировать хорошие показатели в будущем, сюда установили хороший дисплей с высоким разрешением, плюс массу дополнительных бонусов. За 220 долларов это идеальное устройство на каждый день. Главное выбирайте более яркие цвета корпуса, тогда продукт вовсе порадует стилем и дизайном.

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