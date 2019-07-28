Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro. Очень достойно

Характеристики

Мы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят крайне дорого. Но, как показывает практика, даже крупные бренды вполне могут выпустить доступное решение, которое удовлетворит вас в плане характеристики и возможностей. Сегодня мы поговорим о таком смартфоне и расскажем о нем все детали.

Дизайн корпуса

За основу производительности смартфона взят процессор Kirin 810, который компания Huawei сама разработала и произвела. Это позволяет компании более гибко настраивать свой процессор и оптимизировать его под работу на своем устройстве. Работает процессор на восьми вычислительных ядрах с достаточно высокой тактовой частотой — проблем с запуском игр или тяжелых программ не возникнет точно. За графику смартфона отвечает графический ускоритель Mali-G52 MP6, он неплохо зарекомендовал себя в синтетических тестах и реальных сценариях использования. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 6 или 8 гигабайт, а встроенная память представлена накопителем на 128 или 256 гигабайт. То есть, в плане производительности гаджет вполне тянет на флагманский уровень — вы можете играть во что-угодно.

Особенности

Смартфон выглядит достаточно привлекательно и это сразу вызывает уважение к продукту. На фронтальной панели устройства расположен экран без рамок и каких-либо вырезов. Есть лишь небольшой «подбородок», который просто необходим для подключения шлейфа монитора к материнской плате смартфона. Фронтальная камера, как вы уже догадались по изображениям, размещена внутри экрана — для этого есть вырез в дисплее в форме отверстия, куда установлена камера, вся эта конструкция размещена на левой верхней части экрана. Не могу сказать, что лично мне такое решение импонирует, но я уверен, что многие пользователи готовы пожертвовать частью экрана ради столь компактных размеров и удобства от использования. На тыльной же стороне устройства можно заметить красивый градиент, систему из четырех камер и сканер отпечатков пальцев. Весьма красивый смартфон получился, стоит сказать.

Итог

Начнем с экрана — у него диагональ составляет 6,26 дюйма при разрешении 2340 на 1080 точек. Это очень достойный экран — он большой, яркий и сочный, при этом за счет тонких рамок смартфон с такой приличной диагональю совершенно не выглядит большим или неудобным. На тыльной стороне размещена система сразу из четырех камер, которая делает смартфон универсальным решением — вы можете снимать как портреты, так и пейзажи. Качество съемки достаточно высокое и проблем с этим не возникает даже приблизительно. Также можно выделить скоростной датчик отпечатков пальцев на тыльной крышке и фронтальную камеру на 32 мегапикселя. Производитель явно решил удивить потенциальных покупателей производительной начинкой и возможностями фотографии. Это понравится тем, кто покупает гаджет ради качественных снимком и селфи, но в остальном ничего невероятного не обнаружено.На текущий момент известно, что смартфон в минимальной комплектации, то есть на 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, стоит чуть больше 300 долларов. Это весьма доступное решение, как по мне, особенно если учитывать, что на рынке конкуренты с аналогичной производительностью и дизайном стоят на порядок дороже. Также не будем забывать, что у гаджета очень привлекательный дизайн и шикарная система из четырех камер, которая позволяет делать качественные снимки и наслаждаться качеством полученных фотографий.