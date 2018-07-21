Предварительный обзор Huawei TalkBand B5. Стильный браслет

2018-07-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei TalkBand B5; [277]
На протяжении длительного времени разнообразные компании выпускают свои умные часы и спортивные браслеты, которые подходят для массы вариантов использования. Но, по каким-то причинам, продукция этого сегмента не может взыскать популярности у потребителей — рынок просто перенасыщен. Все желающие уже купили себе умные браслеты, а обновлять не планируют в ближайшее время. Теперь вот Huawei выпустила в свет Huawei TalkBand B5 — неплохое устройство, которое идеально подходит для стильных пользователей и официального стиля одежды. Проблема лишь в том, что этот сегмент уже занят часами Apple Watch, которые отобрали прибыль абсолютно у всех. Сможет ли производитель из Китая отбить рынок у настоящего титана производства? Посмотрим в самое ближайшее время, а сейчас давайте оценим возможности новинки в сравнении с конкурентами. Думаю, это наиболее приемлемое сравнение.

Дизайн корпуса

Модель, естественно, изготавливается сразу в нескольких вариантах дизайна корпуса, да и ремешков тоже предостаточно самых разных. Например, вы можете купить продукт со стальным ремешком, можете выбрать резиновый или кожаный вариант. Естественно, под резиновым подразумевается целый сплав из нескольких материалов, эта модель ремешка идеально подходит для занятий спортом, работы и активных действий. Кожаный и металлический варианты больше подходят для офисного стиля и официального дресс-кода. Форма дисплея здесь прямоугольная и это самое нестандартное решение из всех, которые вообще представлены на рынке. Есть же круглые варианты, есть квадратные, но вот прямоугольный подходит очень слабо. Вероятно, это связано с особенностью операционной системы, но нам кажется, что такая форма дисплея не смотрится идеальной. Даже приблизительно.

Характеристики

Диагональ дисплея составляет 1,13 дюйма, матрица выполнена по технологии AMOLED с разрешением 300 на 160 точек. Если вы думаете, что это хорошее разрешение, то нет, у конкурентов картинка более четкая получается. Работает устройство на беспородном протоколе Bluetooth 4.2, он позволяет вам подключаться к телефонам на iOS и Android. К сожалению, данных о процессоре, встроенной или оперативной памяти мы получить не смогли. Видимо, разработчик все же не использовал процессор компании Qualcomm, который все так любят, ведь тогда нам бы об этом рассказывали буквально на каждом шагу.

Особенности

Теперь о главной фишке данного браслета, которая должна поднять настроение всем автомобилистам и любителям гарнитуры для уха. Вы можете в любой момент снять капсулу с браслета и подцепить ее себе на ухо, чтобы разговаривать с собеседником как по телефону. Это реализовано весьма неплохо, сама необходимость гарнитуры довольно слабая — пользователи сегодня почти не звонят друг-другу, большинство общается посредством сообщений или мессенджеров. Да и назвать это киллерфичей тоже нельзя, все же преимущество слишком слабое, дабы об этом говорить.

Итог

Сейчас производитель не называет стоимость продукта, что кажется очень удивительным. Дело в том, что обычно производитель называет стоимость прямо на момент анонса — это важный момент для потенциальных покупателей. Вы видите стоимость, думаете нужен ли вам продукт, после чего откладываете деньги и ждете старта продаж. Если же цену не назвали, то пользователь автоматически не расценивает гаджет к приобретению. Вероятно, новинка нацелена на каких-то особенных пользователей, которые точно купят умные часы с элементами фитнес-трекера за большие деньги.

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