Предварительный обзор Huawei Y9 (2018). Неплохое обновление

В последнее время производители мобильных телефонов уже банально не знаю как им привлекать внимание пользователя. Сами подумайте — большинство интересных вариантов исполнения уже использовались раз сто, все варианты крутого дизайна рже пробовали и выпускали, нового железа нет, а если и есть, то оно вообще не интересует покупателя. Что делать? Добавлять какие-то фишки, которые может на деле и не интересуют покупателя настолько сильно, но привлекают к себе внимание. Например, новинка Huawei Y9 (2018) получила четыре камеры — две на фронтальной панели, две на тыльной. Кому нужно сразу две камеры для селфи? Конечно, лучше одну, но хорошую, чем две, но средних по качеству, но нужно понимать, что все это ради маркетинга. В этом плане новинка действительно порадовала, сюда добавили очень много всего интересного. Давайте же посмотрим, что нам приготовил этот производитель.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Huawei Kirin 659. Этот процессор разработала сама компания, так что он оптимизирован под все остальные детали продукта. Работает процессор на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,36 гигагерца, этого прямо с головой достаточно, чтобы в игры играть или что-то в таком духе. За графику смартфона отвечает графический контроллер ARM Mali-T830 MP2, а поддерживать общую производительность телефона будет оперативная память на 3 гигабайта. В плане железа здесь все очень хорошо. Да, может продукт и не хватает звезд с неба, назвать его самым мощным на рынке нельзя, но это и не флагман, а продукт среднего класса, это стоит понимать. Встроенной памяти для хранения личного контента здесь, кстати, 32 гигабайта с возможностью установить карту памяти до 256 гигабайт. Думаю, на первое время точно хватит.

Дизайн корпуса

Компания Huawei не отходит от своих традиций и делает смартфоны в том же стиле, что и пару лет назад. Это не очень хорошо, так как некоторые элементы внешнего вида прямо раздражают. Например, на передней панели решили нарисовать логотип компании. Так уже никто не делает, даже Samsung. Остальные детали фронтальной панели меня полностью устроили. На тыльной стороне у нас две камеры, каждая находится отдельно, не на одной платформе, вспышка имеется. Чуть ниже сканер отпечатков пальцев, логотип компании. Не могу сказать, что я влюбился, но дизайн неплохой, просто без изюминки.

Бонусы

Главной фишкой нового смартфона является его дисплей — при диагонали в 5,93 дюйма разрешение составляет 2160 на 1080 точек. Это шикарная плотность пикселей для просмотра фильмов или сериалов, для игр, общения в сети и так далее. Помимо того, соотношение сторон составляет 18:9, это очень важный момент, ведь сейчас новое соотношение является трендом и нужно ему следовать. Основная система из двух камер состоит из 13 и 2 мегапиксельных камер. Говорить о высоком качестве камеры на 2 мп не могу, так как это просто смешно. Поставили просто для галочки.

Итог

По слухам, новый смартфон планируют продавать за 200 евро. Это довольно доступно, если учитывать, что гаджет получил очень крутой процессор, достаточно оперативной и встроенной памяти, крутой дисплей и неплохой дизайн корпуса. Не могу сказать, что это дешево и конкуренты будут страдать. Нет, 200 евро это неплохая сумма и пользователь еще посмотрит по сторонам, прежде чем выбрать эту модель. Но, если компания такого уровня выпускает именно такой продукт, то можно говорить об успехе. Не зря же Huawei занимает второй место в мире по продажам смартфонов, правда?