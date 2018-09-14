Предварительный обзор HyperX Alloy FPS RGB. Новинка от HyperX

Игровая периферия перестала быть чем-то стандартным и привычным. Кто-то хочет себе клавиатуру с подсветкой, у кого-то волосы встают дыбом от возможности получить 7.1-канальный звук на наушниках с двумя излучателями, а кто-то перешел на пластиковые игровые поверхности. Рынок постоянно развивается и дает игроку больше возможностей, больше вариантов на выбор. И нам очень нравится, как ведет себя в данной ситуации компания HyperX — она относительно недавно вышла на рынок периферии, но уже успела показать шикарное качество продукции. Сегодня мы поговорим более детально о новинке под названием HyperX Alloy FPS RGB, о которой мы слышали на Игромире прошлого года. Думаю, для настоящих фанатов механических клавиатур с классическим дизайном этот продукт станет настоящим подарком. Особенно если вы давно думали о покупке механики, но никак не могли решиться на приобретение.

Дизайн корпуса

Нужно отметить, что разработчики ничего кардинально не меняли во внешнем виде своей клавиатуры. Это тот же классический корпус — никаких лишних панелей, никаких дополнительных клавиш или регуляторов громкости. Нам дают просто стандартные 104 клавиши в компактном корпусе. Решение весьма практичное — пользователю не нужно думать о новой раскладке, привыкать к ней или убирать что-то с рабочего стола, дабы поставить новую периферию. Клавиатура максимально компактная и это большой плюс. Корпус выполнен в черном цвете, механические переключатели находятся сверху пластины, так что клавиши сбоку полностью открыты. Такой дизайн еще называют скелетон. В правом верхнем углу на клавиатуре имеется разъем для подключения кабеля, он здесь съемный и это тоже очень круто. Внешний вид продукта заслуживает самой высокой оценки, как мне кажется.

Характеристики

За основу клавиатуры взяты механические переключатели Kailh Silver Speed. Это тихие модели с максимальной скоростью регистрации, которые идеально подходят для игровых задач. Собственно, игровая клавиатура такие возможности и должна предоставлять. Нет никакого дополнительного щелчка, лишних звуков или большого усилия для нажатия. Переключатели обладают ресурсом в 70 миллионов нажатий, что на 20 миллионов больше, чем у потенциальных конкурентов. Так что новинка вам будет служить очень и очень долго, особенно если продувать пыль. Лет на семь активной игры клавиатуры точно хватит.

Особенности

Главная фишка новой клавиатуры заключается в ее подсветке — она RGB, что сейчас стало очень модным, есть пять уровней яркости и три профиля для сохранения личных настроек. Софт идет в комплекте и вы можете настроить свечение или эффекты под разные задачи. Например, в играх у вас будут подсвечиваться только те клавиши, которые нужны непосредственно в шутерах или МОБА, а во время работы будет однородное свечение без лишних эффектов. Ничего кардинально нового, но для некоторых пользователей эта возможность будет приятным бонусом при настроек периферии.

Итог

Стоимость клавиатуры составляет 110 долларов и за свои деньги это прямо шикарный аппарат. Для примера — китайские клавиатуры с неизвестными вам логотипами с механическими переключателями стоят около 70-80 долларов. Здесь же известный бренд с официальной гарантией, с продвинутым софтом и классным дизайном за 110 баксов. Такими темпами компания HyperX легко завоюет рынок игровой периферии и будет показывать отличные показатели продаж. Кто откажется от механики с RGB за такие смешные деньги? Конкуренты продают аналоги за 200 долларов, а то и дороже встречается.