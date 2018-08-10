Предварительный обзор HyperX Pulsefire FPS Pro. Мышка для профессионалов

2018-08-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - HyperX Pulsefire FPS Pro; [122]
Компания HyperX весьма успешно зашла на рынок игровой периферии — все мы помним легендарные Cloud II, которые были мечтой буквально каждого второго геймера. Потом были неплохие клавиатуры и мышки, а теперь нам показали HyperX Pulsefire FPS Pro. Это довольно шикарное устройство, которое создавали специально для ценителей качества и удобства. Нужно понимать, что не каждому игроку нужна столь крутая мышка, для казуальных пользователей есть более простые модели. Здесь же нам предлагают всё, что только можно пожелать от мышки. Собственно, мы решили изучить продукт и рассказать вам обо всех его преимуществах, чтобы вы могли спокойно заказывать девайс и знать, за что отдаете свои деньги. Думаю, если вы давно хотели топовое решение для виртуальных баталий, то ничего лучше этой модели на современном рынке не найти. Но, давайте не будем голословными и посмотрим на продукт более наглядно.

Дизайн корпуса

Во внешнем виде продукта просматривается любовь дизайнеров и инженеров к практичности и дорогим материалам. Корпус выполнен из черного пластика с матовым покрытием, но это не тот материал, который мы привыкли видеть в бюджетных мышка. Покрытие не глянцевое, но и не собирает отпечатки пальцев, как матовый вариант. При этом, мышка отлично цепляется к ладони и не норовит выскользнуть во время особенно активных сражений. На корпусе имеется клавиша для переключения DPI, колесо прокрутки обзавелось подсветкой. На боковой грани расположены клавиши вперед и назад, там же прорезиненное покрытие с текстурой, которая дает максимальное сцепление с пальцами. Аналогичное покрытие и на левой грани корпуса. Вроде все скромно и без изысков, но если присмотреться, то заметно внимание ко всем мелким деталям продукта, к каждой грани и клавише. Это очень круто и внушает доверие.

Начинка

Самое важное в игровой мышке — сенсор. Здесь используется Pixart 3389, который пользуется большим спросом среди большинства продвинутых производителей игровой периферии. Максимальное разрешение сенсора составляет 16000 DPI, хотя понятно, что никто и половины максимальной чувствительности использовать не будет. Большинство геймеров сражаются на 800 DPI, а то и ниже, но у вас всегда будет запас, если вдруг коврик специфический или экран требует более шуструю мышку. Переключателями продукта служат Omron, это самый достойный вариант из того, что можно найти на рынке.

Бонусы

Мышка получила четыре уровня яркости и RGB подсветку, хотя она здесь реализована не самым лучшим образом. Светится только колесо прокрутки и логотип под ладонью, однако его во время игры вы видеть не будете. Впрочем, компания позиционирует свой продукт как гаджет для профессионалов, а там подсветка не так нужна, как удобство и функции. Конечно же, есть программное обеспечение для гибкой настройки девайса, плюс у вас есть возможность сохранить в памяти мышки до трех пользовательских профилей с разными настройками под определенные игры.

Итог

Пока что о стоимости девайса никакой информации нет. Но, это довольно интересный гаджет, который компания позиционирует как топовое решение для ценителей шутеров от первого лица. Конечно, играть можно и в другие игры, ведь продукт поддерживает настройку профилей. Но, в шутерах HyperX Pulsefire FPS Pro раскроет себя лучше всего — здесь вам и качественный сенсор, и переключатели с приличным сроком жизни, и удобный хват для того, чтобы сражаться с максимальной эффективностью. Уже очень интересно посмотреть на стоимость новинки, ведь только тогда можно будет говорить о прямых конкурентах.

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