Предварительный обзор HyperX Pulsefire Surge RGB. Крутая игровая мышка

2018-04-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - HyperX Pulsefire Surge RGB; [89]
Компания Kingston давно показывает крутые решения в сегменте игровой периферии — клавиатура Alloy FPS была очень крутой, про гарнитуру Cloud вообще молчу. На протяжении длительного времени игровая гарнитура HyperX является бестселлером и пользователи от нее в полнейшем восторге. Теперь компания решила показать крутую игровую мышку, чтобы у фаната была возможность приобрести себе весь комплект из клавиатуры, мышки и гарнитуры. Сегодня я расскажу вам все детали нового устройства, чтобы вы понимали стоит ли мышка ваших денег, почему вокруг нее столько шума вокруг, и почему на нее стоит обязательно посмотреть. Все же, на рынке не так много достойных решений и если вы хотите получить максимум за свои деньги, то всегда стоит смотреть на новые продукты, сравнивать их возможности и цену с уже готовыми решениями. Мы это сделали за вас и оказалось, что это очень крутой девайс.

Характеристики

Начнём с основного — с начинки устройства. За основу продукта взят сенсор Pixart PMW 3389, он оптический и очень хорошо себя показывает в активных играх. Стоит понимать, что при выборе мышки стоит обращать внимание именно на его сенсор, ведь от него зависит поведение курсора в играх и программах, а остальные моменты это уже дополнительные параметры. У данного сенсора нет проблем с отрывом от стола, нет рывков и прочих проблем, даже если вы играете на цветном коврике и для вас важно, чтобы каждое движение на пару миллиметров было точно передано в игру. Максимальное разрешение этого сенсора составляет 16000 DPI и я не знаю, кому такое нужно. Лично я играю на 400 DPI, есть игроки, которые используют 800-1200 DPI. Кому оставили еще 14 тысяч DPI — не понятно. Но, это даст вам возможность гибкой настройки мышки, это главное.

Далее, переключателями данной мышки выступают Omron. Это классика, которая давно показала себя с наилучшей стороны — как в плане ощущения от нажатия, так и в плане срока службы. По заявлениям производителя, переключатель выдерживает 50 миллионов нажатий, чего вам хватит на 7-10 лет активной игры. Думаю, этого предостаточно, чтобы быть уверенным в своей покупке. Остальные характеристики мышки более скучны — длина кабеля составляет 1,8 метра, подключается он по USB с частотой опроса 1000 Гц. В этом нет ничего удивительного, но уточнить стоит. В принципе, больше ничего интересного про характеристики и не скажешь.

Дизайн корпуса

В плане дизайна мышка не удивила. Собственно, производитель решил не экспериментировать и выпустил дизайн, который подойдет большинству пользователей на рынке — пластик матовый черного цвета, отлично цепляется к руке и не выскальзывает, вдоль корпуса имеется полоса подсветки. Она светится RGB, то есть вы можете настроить разные эффекты и так далее, все это делается в фирменном ПО. Плюс, конечно же, есть боковые клавиши для каких-то специализированных задач, есть колесо прокрутки и логотип, который светится. Выглядит мышка вполне серьезно и достойно, пусть и без изыском особых.

Итог

Теперь по стоимости — просят за новинку 70 долларов. Это довольно дорого, если честно, да и за такие деньги конкурентов на рынке имеется предостаточно. С другой стороны, стоит понимать, что компания делает качественную периферию, которая живет долго и радует вас своими функциями продолжительное время. Лучше раз купить крутую мышку за 70 баксов и пользоваться ею на протяжении нескольких лет, чем брать по 40 баксов какое-то недоразумение и менять каждый год, не ощущая никакого комфорта и удовольствия от использования устройства. Ставь лайк, если согласен.

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