Предварительный обзор Infinix S4. Прямиком из Индии

Характеристики

Мы привыкли к тому, что производят смартфоны исключительно китайские компании и никто другой. Даже самые крупные бренды со всего мира производят свою продукцию на территории Поднебесной, так как это выгоднее и дешевле. Однако, есть еще одна страна, в которой можно довольно доступно производить смартфоны и потом продавать их по вполне разумной стоимости — Индия. именно там создали смартфон Infinix S4, который выглядит довольно привлекательно, обладает неплохим набором преимуществ и может похвастаться низкой стоимостью. Для многих пользователей эти преимущества гораздо важнее, чем известный логотип на тыльной панели, так что мы решили изучить этот момент и рассказать вам о плюсах и минусах данного устройства. Если вам давно хотелось купить доступный смартфон, то самое время посмотреть на Infinix S4. Это очень достойное решение на каждый день.

Дизайн корпуса

За основу производительности данного смартфона взят процессор MediaTek Helio P22, который работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,0 гигагерц. Этого предостаточно, чтобы вы могли без труда и тормозов запускать самые разные игры, приложения, развлекательный контент и так далее. В принципе, сейчас любой процессор более-менее высокого уровня может легко справляться со всеми поставленными перед ним задачами, но эта модель интересна еще и тем, что стоит копейки. Поддерживать смартфон в его нелегком деле будет графический ускоритель PowerVR GE8320, который мы уже неоднократно видели в синтетических тестах. Он тоже стоит довольно недорого, хотя показывает неплохие результаты и справляется даже с довольно тяжелой графикой. Также смартфон оборудован 3 гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтами встроенной памяти. Не идеально, но для бюджетного решения — самое оно.

Особенности

Производитель принял решение не делать внешний вид своего устройства слишком уж уникальным, так что если вы ожидали от данной новинки каких-то невероятных решений, то не стоило. На фронтальной панели размещен достаточно большой дисплей, у него сверху есть небольшой вырез, а снизу виднеется толстый «подбородок». Так выглядит каждый второй современный смартфон, если что. На тыльной стороне у нас расположена система из трех камер, плюс там установлена вспышка, сканер отпечатков пальцев и довольно больших размеров логотип. Кроме того, сама тыльная панель представлена в трех цветовых вариантах и если вы хотите нечто более яркое, то берите фиолетовый или синий вариант.

Итог

Серьезным преимуществом продукта можно назвать его дисплей с диагональю 6,21 дюйма и разрешением 1520 на 720 точек. на таком дисплее вы сможете с комфортом смотреть фильмы или сериалы, запускать разного рода развлекательный контент, общаться в социальных сетях и все в таком духе. То есть, экран конечно не идеальный и разрешение далеко не самое высокое, но в целом картинка более чем достойная. Также хотелось бы похвалить весьма неплохую систему из трех камер, которая отлично снимает фото и видео. Для мобильной фотографии подходит просто идеально.

Теперь давайте о стоимости — это максимально доступное решение, которое стоит всего 130 долларов. То есть, если вы хотите купить доступный продукт, у которого есть все необходимое, то можно смело отправляться в интернет и заказывать. Естественно, в данной ситуации вы не сможете козырять перед друзьями стильным логотипом или причастностью к известному производителю, но ведь и не всем это нужно, правда? Главное, что за минимум денег вы получаете максимум возможностей.