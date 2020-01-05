Предварительный обзор Klipsch T10 True Wireless. Весьма крутое решение

2020-01-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Klipsch T10 True Wireless; [137]
Беспроводные наушники стали пользоваться какой-то небывалой популярностью на рынке, ведь пользователи уже не горят желанием покупать наушники с проводом, в этом нет никакого смысла. Сегодня мы поговорим о достаточно интересном устройстве, которое является ярким примером флагманских наушников с беспроводным подключением.

Дизайн корпуса

Сразу стоит отметить, что наушники Klipsch T10 True Wireless поставляются в двух цветовых вариантах — черном и белом. Правда, это лишь условные обозначения, тогда как на самом деле цветовая палитра более разнообразная. Например, у черного варианта наушников амбушюра слегка прозрачная, корпус выполнен из матового черного материала, а панель с логотипом компании слегка выделяется из-за другого типа покраски. Более того, винты, которые являются не только декоративным элементом, окрашены в золотистый цвет, что крайне стильно комбинируется с черным корпусом. Белый вариант Klipsch T10 True Wireless тоже выглядит достаточно привлекательно, но, честно говоря, белый цвет сильно проигрывает черному из-за отсутствия контраста. Наушники просто белые без дополнительных изысков, тогда как золотистые винты на черной модели придают ей особого лоска.

Характеристики

Нужно понимать, что наушники Klipsch T10 True Wireless создавались специально для тех пользователей, которые хотят получить максимальное качество звучания. То есть, это не стандартные затычки за 300 рублей, которые можно купить в любом переходе, а вполне себе топовое решение на рынке. Производитель использует самые современные материалы и компоненты, чтобы наушники выдавали максимальное качество звука без проблем с высокими частотами. Это, пожалуй, главная проблема современных беспроводных устройств — они не могут верно передать частный диапазон, из-за чего большинство треков звучат не так, как должны. В этих наушниках такой проблемы нет, ведь производитель реализовал все современные технологии и задействовал все кодеки. Да и сама конструкция капсулы наушников говорит нам о том, что устройство действительно крутое. Правда, чтобы оценить преимущества продукта, вам нужно загружать музыку высочайшего качества.

Особенности

Производитель заявляет, что наушники на одном заряде батареи могут спокойно проработать до 24 часов. Это вполне приличный показатель, ведь большинство конкурентов работают часов шесть, максимум десять. То есть, пользователь получит возможность слушать музыку в течение длительного времени — за 24 часа можно пролететь самый длительный авиаперелет, проехать на поезде через половину страны или раз двадцать съездить на работу на метро. Кроме того, наушники поставляются в специальном кейсе, который довольно компактно выглядит, но все же занимает заметно больше места, чем конкуренты. Кейс выступает зарядной станцией — именно тут наушники будут заряжаться от розетки, плюс в пути вы можете положить наушники внутрь, чтобы они заряжались от встроенной батареи кейса.

Итог

Пока что производитель не называет стоимость данных наушников, но мы с вами отлично понимаем, что это удовольствие не из дешевых. Производитель показал достаточно качественный продукт с отличным качеством звучания, стильным дизайном корпуса, дорогими материалами и продвинутым кейсом. За такой продукт просто не могут попросить мало денег, ведь это флагманское устройство для тех, кто готов отдать любые деньги, лишь бы получить максимальное качество звука. Если вы из таких — советуем подождать, пока новинка отправится в продажу.

Комментарии и отзывы Klipsch T10 True Wireless
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