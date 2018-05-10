Предварительный обзор Lenovo Tablet 10. Очень крутое решение

2018-05-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lenovo Tablet 10; [26]
Индустрия планшетных компьютеров постепенно движется в правильном направлении. Еще пять лет назад все воспринимали iPad как вариант для просмотра фильмов или сериалов, для игр и чтения книг, но никто не смотрел в сторону данного устройства как на рабочую станцию. Потом пришли планшеты на Windows и ситуация немного изменилась, но не очень сильно — буквально пару лет все говорили о планшетах как о варианте для работы с графикой, а потом опять об этом забыли. На то были свои причины. Теперь в сети анонсировали новый планшетный компьютер под названием Lenovo Tablet 10 и теперь можно говорить, что разработчики придумали крутой вариант для работы с разного рода казуальными задачами. Я не могу сказать, что это прямо лучшее устройство в мире, но если вы давно хотели именно работать на планшете, то это идеальный вариант за свои деньги. Вы получаете сразу все, что есть в арсенале планшетных компьютеров.

Характеристики

За основу производительности взята платформа Intel Gemini Lake. В базовой конфигурации установлен процессор Celeron N4000, он работает на двух вычислительных ядрах, в топовой установлена модель Celeron N4100, там уже четыре ядра. Собственно, вообще не вижу смысла ставить сюда столь производительное железо, базовой версии будет предостаточно. Это крутой процессор, которого хватит на большинство потенциальных задач, которые вы ставите перед собой — можно работать с текстами, фото, можно даже видео монтировать, если не перегибать с эффектами. За графику отвечает встроенный контроллер Intel UHD Graphics 600, он справляется с поставленными задачами. Поддерживать производительность данного планшета будет оперативная память на 4 или 8 гигабайт формата LPDDR4-2133. Опять же, ставить сюда максимальный объем ОЗУ не вижу смысла.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ничего удивительного данный девайс вам не продемонстрирует. На лицевой панели вообще ничего интересного нет, просто рамка черного цвета без логотипов, вставок или каких-либо декоративных решений. На тыльной стороне, как вы уже догадались, тоже ничего нового — логотип, камера, да на этом и закончим. Разработчики решили, что можно не смотреть в сторону уникального дизайна и просто создать простое, но практичное решение на каждый день. Думаю, в этом даже есть свои плюсы — у вас нет ничего лишнего, чтобы царапать или отвлекаться во время эксплуатации.

Бонусы

Главной фишкой данного планшета является возможность подключить клавиатуру и работать с устройством как с ноутбуком. Для многих это будет важный момент, ведь хочется иногда не пальцем в экран тыкать, а в нормальную клавиатуру. И данная модель отлично справляется с этим — вы подключаете клавиатуру и набираете тексты, общаетесь в сети, можно поставить планшет на стол и удобно работать с любым типом контента. Имеется возможность вводить информацию пером, так можно удобнее рисовать заметки и все в таком духе. Вообщем, вариантов очень много и это круто.

Итог

На данный момент стоимость данного планета не раскрывается. Хотя, в принципе, ранее производитель не показывал дорогих вариантов, да и начинка здесь такая, что можно ожидать вполне адекватный ценник. Вопрос лишь в том, сможете ли вы работать на данном девайсе — клавиатура довольно интересная и кажется удобной, но если вы больше работаете с документами, то может лучше взять ноутбук? Этот извечный вопрос постоянно мучает пользователей, но тут только вы сами можете ответить на него и уже потом решать, какой именно гаджет вам необходим. Данная новинка точно будет интересной покупкой.


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