Предварительный обзор Logitech G332. Классная игровая гарнитура

При выборе игровой гарнитуры стоит думать не только о качестве звука, но и об уровне комфорта. Если вы играете довольно активно, то в наушниках вы проводите от 5 часов в сутки и если ваша гарнитура будет давить или приносить какой-то иной дискомфорт, то вы будете постоянно отвлекаться от каких-то важных дел. В шутерах, где необходима полная концентрация, подобные проблемы недопустимы, да и для стримеров тоже. Для фанатов комфорта и качественного звука была выпущена модель Logitech G332, которая выглядит достаточно привлекательно и позволяет вам с максимальным комфортом проводить время в виртуальных мирах. Сегодня мы посмотрим на основные преимущества продукта, чтобы вы понимали, насколько это интересный девайс для геймера. Думаю, многим фанатам шутеров и королевских битв эта новинка понравится по целому ряду параметров, особенно если вы сейчас выбираете себе что-то для приобретения.

Дизайн корпуса

Оголовье выполнено в классическом стиле — пластиковая дуга черного цвета окрашена матовой краской, внутри проходит металлическая дуга, которая позволяет вам регулировать высоту посадки. Это удобно, если у вас нестандартная форма головы или вы просто хотите получить максимум комфорта от процесса игры. Далее, дуга входит в небольшой поворотный механизм, позволяющий чашам прилегать плотнее к вашей голове под правильным углом. Подобное решение частенько используют в музыкальных наушниках. Сама чаша выполнена из аналогичного матового пластика, есть логотип компании и больше ничего — дизайнеры отказались от ненужных декоративных элементов. Внутри чаша покрыта красной тканью, сами амбушюры достаточно мягкие и объемные — давить в голову или уши точно ничего не будет. Мне дизайн новинки очень понравился, в нем нет ничего лишнего, плюс реализация достойная.

Характеристики

Это стереофоническая гарнитура накладного типа, которая обеспечивает вас качественным звуком в диапазонах от 20 до 20000 Гц. Отлично проработаны нижние и средние частоты, что важнее всего в шутерах и вообще мультиплеерных играх, качество высоких немного ниже. Излучатели с диапазоном 50 миллиметров выдают отличный звук и позволяют позиционировать объекты в пространстве. В соревновательных играх, где можно услышать врагов и понять, откуда они двигаются, это весомое преимущество. Так что если вы собрались карать в шутерах, то это идеальный продукт.

Особенности

Итог

Это проводная игровая гарнитура, которая подключается к компьютеру по 3,5-миллиметровому кабелю длинной 2 метра. Это весьма удобно, так как беспроводные решения нужно постоянно заряжать, а здесь такой необходимости нет — спокойно играешь хоть днями напролет и не думаешь о заряде батареи. Гарнитура может похвастаться довольно интересным микрофоном, который выдвигается из корпуса самой гарнитуры и отлично передает звук. Для стримов этого может и не хватит, а вот для общения с командой — более чем. На левой чаше, кстати, имеется колесо прокрутки для настройки громкости. Мелочь, а приятно.Теперь о самом вкусном — на текущий момент стоимость гарнитуры составляет 60 долларов. Этого предостаточно, чтобы вы могли спокойно забыть о любых недостатках, хотя я их и не заметил, и получили крутой продукт для виртуальных баталий. Для большинства геймеров будет достаточно высокого качества сборки и отличного качества звука новинки, тем более за такие деньги найти адекватного конкурента просто не получится. Думаю, гарнитура точно будет пользоваться спросом среди фанатом мультиплеерных игр в ближайшем будущем.