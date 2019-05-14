Предварительный обзор Logitech G502 LightSpeed. Новая версия грызуна

2019-05-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Logitech G502 LightSpeed; [135]
У компании Logitech была просто шикарная мышка под названием G502, которая пользуется невероятной популярностью на рынке. Пользователям очень понравился дизайн корпуса, параметры устройства и качество сборки. Многие киберспортсмены играют с этой мышкой, а уж про стримеров и обычных геймеров даже говорить не стоит. Однако, технологии не стоят на месте и постепенно на рынке появились беспроводные решения, которые действительно удобнее и приятнее в использовании, ведь вас кабель никак не ограничивает. Тогда инженеры компании Logitech решили, что пора бы тоже перейти на беспроводную технологию. Именно так появилась мышка Logitech G502 LightSpeed — она построена в том же корпусе и с теми же особенностями, что и оригинал, только уже без кабеля и прочих недостатков. Давайте же посмотрим на то, что эта мышка из себя представляет и стоит ли тратить на нее свои личные деньги.

Дизайн корпуса

Если посмотреть на компоновку элементов корпуса данной мышки, то вы заметите, что это не просто игровая периферия, а настоящее произведение искусства. Например, левая и правая клавиша мыши являются раздельными и полностью самостоятельными кнопками — они не соприкасаются с корпусом и нажимаются по всей длине. Слева от левой клавиши мыши есть две дополнительные кнопки, которые нажимаются отлично и позволяют назначить какие-то дополнительные функции. По центру мышки расположено колесо прокрутки, а немного ниже — две клавиши для управления функциями мышки. Корпус полностью покрыт матовым черным пластиком, который отлично лежит в руке и не выскальзывает даже во время самых активных виртуальных баталий. На боковых же панелях размещена прорезиненная панель, чтобы вы лучше держали мышку во время игры. То есть, здесь продумали абсолютно все и проработали каждую мелочь.

Характеристики

Конечно, мышка не только очень красиво выполнена, но и может похвастаться достаточно продвинутой начинкой. За основу манипулятора взят датчик HERO 16K, который позволяет вам настраивать чувствительность от 100 до 16000 DPI. Конечно, максимальное значение вам, скорее всего, никогда не понадобится, но сама возможность так гибко настраивать параметры уже радует. Также внутри грызуна установлен 32-битный процессор, которые отвечает за разного рода функции устройства вроде работы с ПО или макросами. Это одна из самых технологичных мышек на рынке, не удивляйтесь.

Особенности

Главный вопрос — насколько часто эту мышку нужно будет заряжать. Производитель уверяет, что при включенной подсветке мышка проработает от одного заряда батареи 48 часов в режиме активного использования. Если же подсветку выключить, то мышка подарит вам сразу 60 часов геймплея на одном заряде. То есть, этого предостаточно, чтобы примерно неделю играть по пять часов в сутки и не думать даже о подзарядке своего грызуна. Внутри продукта находится аккумулятор, никаких вам батареек, и если вы решите подзарядить устройство, то достаточно просто подключить кабель и все. Это достаточно удобно и практично, особенно если речь идет о заядлых геймерах.

Итог

Теперь давайте про стоимость — за данную модель мышки просят 150 долларов, то есть достаточно много по меркам современного рынка. Большинство флагманских устройств других компаний продается за 80 долларов, максимум за 100. Однако, не будем забывать, что это не просто флагманская мышка, а прямо лучшее решение из всего, что только есть на современном рынке. И если вы хотите топовое решение, то стоит обратить внимание именно на эту модель — она должна вас порадовать.

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