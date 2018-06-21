Предварительный обзор Logitech G512. Отличная механика

Механические клавиатуры пользуются большим спросом не только у геймеров, но и у обычных пользователей. Дело в том, что механика работает в течении пяти-семи лет, тогда как мембранная клавиатура может выйти из строя через 8-12 месяцев. Получается, лучше один раз купить хорошую механическую клавиатуру, чем постоянно брать дешевки и портить себе нервы. Если вам не нравятся эти здоровенные игровые варианты, то Logitech G512 подойдет как для работы, так и для игр. Производитель решил, что можно сделать классный девайс сразу для всех вариантов пользователей. И, могу сказать с уверенностью, у него все получилось. Продукт очень интересный, выглядит привлекательно и явно стоит своих денег. Осталось только разобраться в характеристиках и преимуществах по сравнению с потенциальными конкурентами. А их очень даже много — сейчас сегмент механики развивается очень активно.

Дизайн корпуса

Производитель решил отказаться от любых дополнительных клавиш, бортиков и прочих деталей, которые могут увеличить габариты продукта. Это достаточно важный момент, так как иногда дизайнеры хотят создать что-то невероятное и показывают громадные модели, занимающие половину рабочего стола. Здесь у нас классическая раскладка клавиш, так что привыкнуть к работе или печати текста будет просто, расстояние между клавишами довольно приличное, можно работать вслепую. Правильная раскладка тоже порадовала — кнопки расположены в тех местах, где они должны быть. Получается очень классная клавиатура с классическим дизайном, только на современный лад. Для многих это будет лучшая характеристика из всего, что вообще можно сказать про данную новинку. Корпус выполнен в серых тонах, клавиши тоже темные, что выглядит очень гармонично и здорово. Внешний вид мне вот очень и очень понравился.

Характеристики

Производитель предоставляет вам возможность выбора переключателей — Romer-G или GX Blue. Первый тип переключателей доступен в двух вариантах (линейный и тактильный отклик), что позволяет подобрать наиболее подходящий для работы или игр вариант. Третий тип переключателей имеет ощутимый отклик и звуковой щелчок, что позволит вам наслаждаться печатью. Срок службы у переключателей достаточно большой, конкурирует с топовыми моделями на рынке. Мы когда-то уже называли клавиатуру компании на данных свичах лучшей в своем роде, сейчас мнение не изменилось.

Бонусы

Естественно, большим преимуществом данной новинки является RGB подсветка с поддержкой 16,8 миллионов цветов. Это не новость, ведь буквально каждая вторая клавиатура на рынке может похвастаться крутой подсветкой. Но, здесь имеется поддержка технологии LightSync. То есть, если у вас уже есть несколько устройств компании с фирменной подсветкой, то вы можете их синхронизировать и это будет выглядеть просто замечательно. Не скажу, что это может кардинально изменить отношение покупателей к продукту, но функция довольно интересная.

Итог

Стоимость новинки составляет всего 100 долларов и я могу с уверенностью заявить, что это заметно дешевле потенциальных конкурентов по рынку. Большинство устройств на механике продается за 190 и больше долларов, здесь же вы получаете за половину этой сумму классическую клавиатуру с яркой подсветкой и возможностью ее настройки, с фирменными переключателями и прочими мелкими особенностями. За эти деньги новинка вполне отличная, даже если у нее и есть какие-то мелкие недостатки, то они не видны на фоне громадных ценников противников по сегменту. Это самое главное, как мне кажется.