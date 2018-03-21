Предварительный обзор Logitech G560. С подсветочкой

Я не устану повторять, что большинство современных продуктов для вашего компьютера создаются с упором на ощущения от использования. Никто не говорит, что качество или характеристики страдают, но нужно понимать, что те же колонки Logitech G560 отличаются от большинства конкурентов исключительно своей подсветкой. Вроде мелочь, да и подсветку можно получить массой других способов, но производитель сделал все максимально грамотно и пользователи влюбились в продукт еще до того, как он попал на прилавки магазинов розничной продажи. Сегодня я расскажу вам все самое интересное о данной новинке, чтобы вы понимали, почему продукт настолько интересен и почему его вполне можно покупать для домашнего использования. И, конечно, не стоит думать, что это исключительно игровой девайс — Logitech G560 подходит для всех сценариев использования, начиная от фильмов и заканчивая сериалами.

Характеристики

Несмотря на то, что колонки выделяются на рынке исключительно своей подсветкой, производитель постарался и качество звучания поднять на приличный уровень. Звук здесь представлен в 2.1-канальном виде, то есть в комплекте идет еще и сабвуфер, суммарная мощность достигает 120 Вт. Для домашнего использования, даже в просторной комнате, этого более чем достаточно — включать колонки на полную мощность вы будете редко. Если же вы покупаете их для игр или просмотра фильмов, то даже половины этой мощности будет предостаточно для комфортного использования. Частотный диапазон заявлен 40-18000 Гц, что довольно интересно. Обычно производители говорят про нереальные частоты, которые уши человека банально не могут различать, здесь же производитель решил не юлить и назвал реальные частоты. Это радует, конечно же.

Дизайн

Помимо подсветки, колонки выглядят довольно привлекательно. Сам излучатель, конечно же, имеет круглую форму, но корпус колонки напоминает каплю, заваленную на бок. Дизайн выглядит очень интересно и намного привлекательней, чем привычные «тумбы». Плюс, устройство занимает на рабочем столе минимум места, что тоже довольно приятно. На верхней грани правой колонки у нас расположен переключатель громкости и клавиша питания, они немного утоплены в корпус, из-за чего случайно по кнопкам не нажать. На лицевой стороне есть логотип компании, на боковой панели выгравировано название модели. Вообщем, в плане внешнего вида это шикарный вариант.

Бонусы

Главной фишкой продукта является подсветка Lightsync, которая будет синхронизироваться с вами компьютером. Это аналог подсветки для телевизоров, который не смог добиться популярности. Вы ставите колонки на стол возле монитора и подсветка будет визуально расширять картинку монитора, освещая стену позади него. Выглядит это довольно красиво и стильно, плюс, это всего лишь дополнение к колонкам, которые и так хорошо звучат и выглядят. Плюс, вы можете подключить устройство для воспроизведения музыки по Bluetooth, будь то смартфон или ноутбук.

Итог

Стоимость данного комплекта из двух колонок и сабвуфера составляет 200 долларов. Это довольно высокая цена для обычных колонок, пусть даже с 2.1-канальным звуком, так что на дополнение из подсветки и беспроводного соединения ушло прилично денег. Вам нужно лишь решить, нужен ли вам продукт за такие деньги с таким набором функций. Звук здесь неплохой, но, конечно, если убрать подсветку, то ничего удивительного не получите. Да и за 200 долларов можно купить массу вариантов с более крутыми характеристиками, правда там уже такой красоты не будет.