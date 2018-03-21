Предварительный обзор Logitech G560. С подсветочкой

2018-03-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Logitech G560; [71]
Я не устану повторять, что большинство современных продуктов для вашего компьютера создаются с упором на ощущения от использования. Никто не говорит, что качество или характеристики страдают, но нужно понимать, что те же колонки Logitech G560 отличаются от большинства конкурентов исключительно своей подсветкой. Вроде мелочь, да и подсветку можно получить массой других способов, но производитель сделал все максимально грамотно и пользователи влюбились в продукт еще до того, как он попал на прилавки магазинов розничной продажи. Сегодня я расскажу вам все самое интересное о данной новинке, чтобы вы понимали, почему продукт настолько интересен и почему его вполне можно покупать для домашнего использования. И, конечно, не стоит думать, что это исключительно игровой девайс — Logitech G560 подходит для всех сценариев использования, начиная от фильмов и заканчивая сериалами.

Характеристики

Несмотря на то, что колонки выделяются на рынке исключительно своей подсветкой, производитель постарался и качество звучания поднять на приличный уровень. Звук здесь представлен в 2.1-канальном виде, то есть в комплекте идет еще и сабвуфер, суммарная мощность достигает 120 Вт. Для домашнего использования, даже в просторной комнате, этого более чем достаточно — включать колонки на полную мощность вы будете редко. Если же вы покупаете их для игр или просмотра фильмов, то даже половины этой мощности будет предостаточно для комфортного использования. Частотный диапазон заявлен 40-18000 Гц, что довольно интересно. Обычно производители говорят про нереальные частоты, которые уши человека банально не могут различать, здесь же производитель решил не юлить и назвал реальные частоты. Это радует, конечно же.

Дизайн

Помимо подсветки, колонки выглядят довольно привлекательно. Сам излучатель, конечно же, имеет круглую форму, но корпус колонки напоминает каплю, заваленную на бок. Дизайн выглядит очень интересно и намного привлекательней, чем привычные «тумбы». Плюс, устройство занимает на рабочем столе минимум места, что тоже довольно приятно. На верхней грани правой колонки у нас расположен переключатель громкости и клавиша питания, они немного утоплены в корпус, из-за чего случайно по кнопкам не нажать. На лицевой стороне есть логотип компании, на боковой панели выгравировано название модели. Вообщем, в плане внешнего вида это шикарный вариант.

Бонусы

Главной фишкой продукта является подсветка Lightsync, которая будет синхронизироваться с вами компьютером. Это аналог подсветки для телевизоров, который не смог добиться популярности. Вы ставите колонки на стол возле монитора и подсветка будет визуально расширять картинку монитора, освещая стену позади него. Выглядит это довольно красиво и стильно, плюс, это всего лишь дополнение к колонкам, которые и так хорошо звучат и выглядят. Плюс, вы можете подключить устройство для воспроизведения музыки по Bluetooth, будь то смартфон или ноутбук.

Итог

Стоимость данного комплекта из двух колонок и сабвуфера составляет 200 долларов. Это довольно высокая цена для обычных колонок, пусть даже с 2.1-канальным звуком, так что на дополнение из подсветки и беспроводного соединения ушло прилично денег. Вам нужно лишь решить, нужен ли вам продукт за такие деньги с таким набором функций. Звук здесь неплохой, но, конечно, если убрать подсветку, то ничего удивительного не получите. Да и за 200 долларов можно купить массу вариантов с более крутыми характеристиками, правда там уже такой красоты не будет.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор teXet TM-5580. Лучший смартфон до 6000 рублейОбзор teXet TM-5580. Лучший смартфон до 6000 рублей
Обзор КАРКАМ R1. Ультракомпактный видеорегистраторОбзор КАРКАМ R1. Ультракомпактный видеорегистратор
Обзор Thermaltake SMART DPS G Gold 650W. Блок питания с функцией мониторингаОбзор Thermaltake SMART DPS G Gold 650W. Блок питания с функцией мониторинга
Обзор экшн-камеры Nikon KeyMission 170. Защищенный корпус со съемкой в 4KОбзор экшн-камеры Nikon KeyMission 170. Защищенный корпус со съемкой в 4K
Обзор Xilence XP600R7. Бюджетный, но крутойОбзор Xilence XP600R7. Бюджетный, но крутой
Предварительный обзор Logitech G560. С п...
Предварительный обзор Logitech G560. С пЯ не устану повторять, что большинство современных продуктов для вашего компьютера создаются с упором на ...
Обзор X-Streamer. Становимся виртуальным...
Обзор X-Streamer. Становимся виртуальнымБольшинство современных геймеров мечтают стать стримерами, это факт. Сидеть целыми днями за компьютером, ...
За Mio можно не беспокоиться...
За Mio можно не беспокоитьсяДиректор по продажам российского представительства компании Mio Алексей Степанов рассказал о том, что про...
Предварительный обзор Huawei Honor 7C. Ш...
Предварительный обзор Huawei Honor 7C. ШКогда-то давно китайские компании удивляли нас высоким уровнем производительности своих смартфонов при до...
Обзор Listonic. Делаем список покупок...
Обзор Listonic. Делаем список покупокЯ начал пользоваться приложением Listonic примерно две недели назад, когда уже просто деваться было некуд...
Предварительный обзор ZTE Nubia N3. Кита...
Предварительный обзор ZTE Nubia N3. КитаОфициально анонсировали мобильный телефон ZTE Nubia N3, который должен уже 24 марта отправиться на прилав...
Обзор Evelate. Тренируем мозги...
Обзор Evelate. Тренируем мозгиМне всегда нравились мобильные игры, которые не просто помогают проводить время, но и нагружают мозги, де...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastИгровая гарнитура — довольно интересная тема, которая всегда будоражит умы пользователей. Дело в том, что...
Предварительный обзор Huawei Y9 (2018). ...
Предварительный обзор Huawei Y9 (2018). В последнее время производители мобильных телефонов уже банально не знаю как им привлекать внимание польз...
Обзор Digoo DG-TH8805. Многофункциональн...
Обзор Digoo DG-TH8805. МногофункциональнЧасто ли вам приходится после того как проснулись с утра идти к окну, чтобы посмотреть температуру на тер...
Обзор GetContact. Прорыв или мошенничест...
Обзор GetContact. Прорыв или мошенничестПриложение GetContact занимает лидирующие места в топе приложений по всему миру — в Украине, России, Азер...
ADATA представила линейку игровых продук...
ADATA представила линейку игровых продук13 марта в Москве состоялась пресс-конференция, которая была посвящена игровой линейке продуктов ADATA. ...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor