Предварительный обзор Louis Vuitton Horizon. Весьма элегантно

Дизайн корпуса

Крупные компании, которые никак не связаны с миром высоких технологий, довольно часто выпускают устройства, которые стоят дорого и не совсем понятно, на кого нацелены. Сегодня мы поговорим о ярком представителе таких продуктов, который вроде как выглядит стильно и интересно, но явно проигрывает конкурентам в плане функций и качества. Да и своих денег не стоит.

Характеристики

Нужно понимать, что основным преимуществом данного продукта является именно дизайн и исключительно ради него пользователи и будут отдавать приличные деньги за устройство, которое, вероятно, ничем в плане характеристик не выделяется на фоне основных конкурентов. К примеру, на тыльной стороне чаши у наушников Louis Vuitton Horizon находится логотип компании, который достаточно хорошо узнаваем и выделен в отдельную панель. Сама же внешняя сторона чаши окрашена в глянцевый цвет, который смотрится довольно привлекательно и сразу привлекает к себе внимание. Собственно, наушники поставляются в пяти вариациях цветового оформления — есть черные наушники, красные, белые, желтые и розовые. Стоит сказать, что в розовом оформлении используются другие логотипы на тыльной панели, так что они, вероятно, будут пользоваться большим спросом, чем остальные цвета.

Особенности

Производитель заявляет, что наушники Louis Vuitton Horizon относятся к устройствам премиум-класса и звучат довольно хорошо. Ради этого внутри продукта установлены 10-миллиметровые излучатели, которые способны выдавать довольно качественные высокие и низкие частоты, а также справляются со средними. На том, что наушники передают качественный звук, производитель делает особое ударение, хотя, конечно, сложно представить, чтобы наушники с такими излучателями звучали на голову выше, чем потенциальные конкуренты с тем же диаметром мембраны. С другой стороны, у наушников достаточно хорошие амбушюры из мягкого материала, которые будут максимально плотно прилегать к уху и избавлять пользователя от ненужных звуков окружающей среды. Это действительно важное преимущество, особенно если вы любите слушать инструментальную музыку.

Итог

Начнем с того, что производитель заявил о технологии активного шумоподавления. Данная технология реализована благодаря двум микрофонам, которые записывают звуки окружающего мира, а в мембрану передают анти-звуки, подавляющие шум окружающего мира. Конечно, технология работает не идеально и полной тишины вы не получите, но эффект и правда заметен, особенно если вы часто слушаете музыку в шумных местах или в метро. Также поддерживается технология Ambient Listening Mode, которая работает в обратном режиме — микрофоны записывают звуки окружающего мира и передают вам в уши вместе со звуками музыки. Это нужно, к примеру, на пробежке или во время езды на велосипеде, чтобы услышать звуки автомобилей, прохожих или сигнал автомобиля. А длительность автономной работы достигает десяти часов — вполне приличный параметр для наушников полностью беспроводного типа.

Цена на наушники действительно довольно высокая, так как производитель, что неудивительно, в принципе не продает доступную продукцию. За данные наушники просят 980 евро, что очень дорого по современным меркам. Однако это та ситуация, когда посоветовать устройство за его качество мы не можем — наушники от Apple с приставкой Pro в названии звучат лучше, работают дольше, оборудованы большим набором технологий и встроенным микрофоном для разговора. И они стоят в два раза дешевле, хотя выглядят не хуже.