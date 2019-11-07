Предварительный обзор MSI Vigor GK50 Low Profile. Доступная механика

2019-11-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - MSI Vigor GK50 Low Profile; [94]
Сегодня мы поговорим о достаточно интересной клавиатуре от компании MSI, которая выглядит привлекательно и оборудована механическими переключателями. Если вы давно мечтали именно о механической клавиатуре, то стоит обязательно посмотреть в сторону данной модели, ведь она обеспечивает вас достаточно неплохим набором преимуществ.

Дизайн корпуса

Мне очень понравился дизайн данной клавиатуры, так как производитель решил отказаться от дополнительных панелей и сделал классический форм-фактор в компактном исполнении. То есть, здесь есть все необходимые клавиши, есть справа бухгалтерский блок, который частенько нужен в играх, но нет дополнительных рядов клавиш, нет ненужных панелей для управления мультимедиа и всего в таком духе. То есть, дизайнеры постарались дать вам все необходимые элементы, но в достаточно компактном варианте — на столе клавиатура занимает минимум пространства. Верхняя панель, на которую устанавливаются клавиши, выполнена из серебристого металла с шероховатостями, там же есть логотип компании в виде дракона. Со стороны пробела есть небольшой выступ для кисти руки — это позволяет более комфортно класть руку на стол и клавиатуру. Сами же клавиши выполнены из черного пластика.

Характеристики

За основу данной клавиатуры взяты переключатели Kailh Low Profile Switches, которые могут похвастаться ходом всего в 3 миллиметра и срабатыванием со щелчком. Это крайне приятный бонус, ведь производитель предоставляет вам возможность насладиться приятным звуком механической клавиатуры, хотя ход славишь короткий и переход с ноутбука или мембранной клавиатуры не будет таким уж болезненным. Многие пользователи не могут пользоваться обычными механическими клавиатурами именно из-за высокого профиля клавиш. Подключается клавиатура к компьютеру посредством USB, длина кабеля достигает 1,8 метра — это достаточно прилично, ведь вам явно хватит данного кабеля для подключения к компьютеру. При этом вес клавиатуры очень приличный — 700 грамм это вам не шутки. Все же металлическая пластина и механические переключатели дают о себе знать.

Особенности

Начнем с того, что производитель заявил для своей клавиатуры длительность работы механических переключателей в 50 миллионов нажатий. Если верить подсчетам, этого хватит на восемь лет активной игры, а если вы сражаетесь не по десять часов в сутки, то и того больше. Так что в сравнении с мембранными клавиатурами, которые довольно быстро изнашиваются, механика выглядит более привлекательным решением. Также производитель оборудовал свою клавиатуру довольно яркой подсветкой, которая позволяет вам с комфортом работать или играть ночью, плюс есть весьма приятные эффекты мерцания или дыхания. Кроме того, клавиатура оборудована технологиями N-Keys Rollover и Full Keys Anti-Ghosting, которые позволяют вам нажимать много клавиш одновременно. Для геймеров, которые сражаются в мультиплеерных проектах это действительно серьезное преимущество.

Итог

На текущий момент производитель только анонсировал клавиатуру и говорить о ее стоимости у нас возможности нет. Но стоит понимать, что ранее компания MSI радовала нас хорошими доступными продуктами, которые, что самое главное, могут похвастаться длительной работой. Это важнейший момент при покупке механической клавиатуры, да и любой другой периферии тоже — вы платите деньги за устройство и ближайшие лет семь-восемь вообще не переживаете о том, что ваше устройство сломается. Думаю, за это стоит отдать свои деньги.

Комментарии и отзывы MSI Vigor GK50 Low Profile
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