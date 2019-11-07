Предварительный обзор MSI Vigor GK50 Low Profile. Доступная механика

Сегодня мы поговорим о достаточно интересной клавиатуре от компании MSI, которая выглядит привлекательно и оборудована механическими переключателями. Если вы давно мечтали именно о механической клавиатуре, то стоит обязательно посмотреть в сторону данной модели, ведь она обеспечивает вас достаточно неплохим набором преимуществ.
Дизайн корпуса
Мне очень понравился дизайн данной клавиатуры, так как производитель решил отказаться от дополнительных панелей и сделал классический форм-фактор в компактном исполнении. То есть, здесь есть все необходимые клавиши, есть справа бухгалтерский блок, который частенько нужен в играх, но нет дополнительных рядов клавиш, нет ненужных панелей для управления мультимедиа и всего в таком духе. То есть, дизайнеры постарались дать вам все необходимые элементы, но в достаточно компактном варианте — на столе клавиатура занимает минимум пространства. Верхняя панель, на которую устанавливаются клавиши, выполнена из серебристого металла с шероховатостями, там же есть логотип компании в виде дракона. Со стороны пробела есть небольшой выступ для кисти руки — это позволяет более комфортно класть руку на стол и клавиатуру. Сами же клавиши выполнены из черного пластика.
Характеристики
За основу данной клавиатуры взяты переключатели Kailh Low Profile Switches, которые могут похвастаться ходом всего в 3 миллиметра и срабатыванием со щелчком. Это крайне приятный бонус, ведь производитель предоставляет вам возможность насладиться приятным звуком механической клавиатуры, хотя ход славишь короткий и переход с ноутбука или мембранной клавиатуры не будет таким уж болезненным. Многие пользователи не могут пользоваться обычными механическими клавиатурами именно из-за высокого профиля клавиш. Подключается клавиатура к компьютеру посредством USB, длина кабеля достигает 1,8 метра — это достаточно прилично, ведь вам явно хватит данного кабеля для подключения к компьютеру. При этом вес клавиатуры очень приличный — 700 грамм это вам не шутки. Все же металлическая пластина и механические переключатели дают о себе знать.
Особенности
Начнем с того, что производитель заявил для своей клавиатуры длительность работы механических переключателей в 50 миллионов нажатий. Если верить подсчетам, этого хватит на восемь лет активной игры, а если вы сражаетесь не по десять часов в сутки, то и того больше. Так что в сравнении с мембранными клавиатурами, которые довольно быстро изнашиваются, механика выглядит более привлекательным решением. Также производитель оборудовал свою клавиатуру довольно яркой подсветкой, которая позволяет вам с комфортом работать или играть ночью, плюс есть весьма приятные эффекты мерцания или дыхания. Кроме того, клавиатура оборудована технологиями N-Keys Rollover и Full Keys Anti-Ghosting, которые позволяют вам нажимать много клавиш одновременно. Для геймеров, которые сражаются в мультиплеерных проектах это действительно серьезное преимущество.