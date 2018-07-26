Предварительный обзор Nokia X5. Шикарная новинка

В последнее время производители мобильных телефонов стали весьма активно работать в направлении нового дизайна — практически каждый второй смартфон получает вырез над дисплеем, двойную вертикальную камеру и прочие мелкие бонусы. Это круто, так как однотипный дизайн заставляет компании думать о конкуренции при помощи других параметров. Например, вот вышел крутой смартфон Nokia X5. Он действительно стильно выглядит, но в его внешнем виде нет ничего нового. Зато есть низкая стоимость, неплохой набор характеристик за эти деньги и масса желающих взять продукт себе. Вот мы и решили посмотреть на то, что умеет продукт, почему его так активно рекламируют и в чем его преимущество по сравнению с конкурентами. Думаю, если вы планировали купить себе новый девайс, то этот продукт будет интересным вариантом. У него явно есть все шансы на то, чтобы стать успешным в своем классе.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор MediaTek Helio P60. Это достаточно интересная модель, которая существенно выделяется на рынке — работает новинка на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,0 гигагерц, но стоит довольно дешево. Это значит, что производитель получил возможность установить доступный процессор за адекватные деньги. В конечном счете это сыграет на руку пользователю, ведь у него будет возможность купить доступный смартфон. Дальше производитель решил пойти по тропинке двух моделей. Первая — 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной. Этого предостаточно для казуального пользователя, однако есть еще и старшая модель на 4 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта встроенной. Вы можете самостоятельно выбрать вариант, который вам лично нравится больше. И это действительно приятно, не всем же в игрушки играть.

Дизайн корпуса

На фронтальной панели почти всю площадь занимает дисплей. У него практически нет рамок справа и слева, зато сверху имеется вставка с камерами и датчиком. Это далеко не новый дизайн, но он выглядит очень привлекательно и пользователи уже привыкли к нему. На тыльной стороне продукта расположена вертикальная камера со вспышкой. Выглядит и в стиле компании, и достаточно современно. Продукт получился компактным, тонким и очень удобным в использовании. Думаю, что в ближайшем будущем внешний вид смартфонов менять не будут, а значит это что-то вроде канона.

Бонусы

Диагональ дисплея здесь составляет 5,86 дюйма. Довольно нестандартные цифры, хотя на самом деле если обрезать ушки в правом и левом углу экрана, то получится более привычный экран на 5,7 дюймов. Разрешение при этом составляет 1520 на 720 точек. Да, это не совсем стандартное соотношение сторон — 19:9. Однако, вновь нужно понимать, что это соотношение с учетом выреза в экране. То есть, на самом деле экран будет 18:9, как и у всех продуктов на рынке. Получается весьма странное решение, но оно сейчас встречается практически на всех смартфонах от среднего уровня и выше. Нужно лишь смириться.

Итог

Стоимость смартфона составляет 150 долларов. Это просто шикарная стоимость для такого устройства — продукт выглядит стильно, дорого, у него производительная начинка и все шансы на то, чтобы конкурировать с китайскими смартфонами в этой категории цен. Я не могу сказать, что гаджет прямо перевернет рынок, но у него есть все шансы стать ультра-популярным девайсом. Будем ждать стоимость продукта для рынка России, чтобы потом уже оценивать возможности устройства на нашем рынке. Все же Nokia это довольно интересный бренд. Да и продукт вышел очень даже крутой.