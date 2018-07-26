Предварительный обзор Nokia X5. Шикарная новинка

2018-07-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Nokia X5; [464]
В последнее время производители мобильных телефонов стали весьма активно работать в направлении нового дизайна — практически каждый второй смартфон получает вырез над дисплеем, двойную вертикальную камеру и прочие мелкие бонусы. Это круто, так как однотипный дизайн заставляет компании думать о конкуренции при помощи других параметров. Например, вот вышел крутой смартфон Nokia X5. Он действительно стильно выглядит, но в его внешнем виде нет ничего нового. Зато есть низкая стоимость, неплохой набор характеристик за эти деньги и масса желающих взять продукт себе. Вот мы и решили посмотреть на то, что умеет продукт, почему его так активно рекламируют и в чем его преимущество по сравнению с конкурентами. Думаю, если вы планировали купить себе новый девайс, то этот продукт будет интересным вариантом. У него явно есть все шансы на то, чтобы стать успешным в своем классе.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор MediaTek Helio P60. Это достаточно интересная модель, которая существенно выделяется на рынке — работает новинка на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,0 гигагерц, но стоит довольно дешево. Это значит, что производитель получил возможность установить доступный процессор за адекватные деньги. В конечном счете это сыграет на руку пользователю, ведь у него будет возможность купить доступный смартфон. Дальше производитель решил пойти по тропинке двух моделей. Первая — 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной. Этого предостаточно для казуального пользователя, однако есть еще и старшая модель на 4 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта встроенной. Вы можете самостоятельно выбрать вариант, который вам лично нравится больше. И это действительно приятно, не всем же в игрушки играть.

Дизайн корпуса

На фронтальной панели почти всю площадь занимает дисплей. У него практически нет рамок справа и слева, зато сверху имеется вставка с камерами и датчиком. Это далеко не новый дизайн, но он выглядит очень привлекательно и пользователи уже привыкли к нему. На тыльной стороне продукта расположена вертикальная камера со вспышкой. Выглядит и в стиле компании, и достаточно современно. Продукт получился компактным, тонким и очень удобным в использовании. Думаю, что в ближайшем будущем внешний вид смартфонов менять не будут, а значит это что-то вроде канона.

Бонусы

Диагональ дисплея здесь составляет 5,86 дюйма. Довольно нестандартные цифры, хотя на самом деле если обрезать ушки в правом и левом углу экрана, то получится более привычный экран на 5,7 дюймов. Разрешение при этом составляет 1520 на 720 точек. Да, это не совсем стандартное соотношение сторон — 19:9. Однако, вновь нужно понимать, что это соотношение с учетом выреза в экране. То есть, на самом деле экран будет 18:9, как и у всех продуктов на рынке. Получается весьма странное решение, но оно сейчас встречается практически на всех смартфонах от среднего уровня и выше. Нужно лишь смириться.

Итог

Стоимость смартфона составляет 150 долларов. Это просто шикарная стоимость для такого устройства — продукт выглядит стильно, дорого, у него производительная начинка и все шансы на то, чтобы конкурировать с китайскими смартфонами в этой категории цен. Я не могу сказать, что гаджет прямо перевернет рынок, но у него есть все шансы стать ультра-популярным девайсом. Будем ждать стоимость продукта для рынка России, чтобы потом уже оценивать возможности устройства на нашем рынке. Все же Nokia это довольно интересный бренд. Да и продукт вышел очень даже крутой.

Комментарии:
HTC U12 Life снабдят огромным широкоформ...
HTC U12 Life снабдят огромным широкоформВ сети появились характеристики будущего смартфон HTC U12 Life. Аппарат получил огромный широкоформатный...
Новый смартфон Elephone A4 Pro выходит в...
Новый смартфон Elephone A4 Pro выходит вНовый смартфон Elephone A4 Pro выходит в продажу с ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет получил 5,85-дюймовый экра...
На индийском рынке официально представле...
На индийском рынке официально представлеНа индийском рынке официально представлен смартфон Vivo Y71i. Гаджет получил 6-дюймовый экран с разрешени...
Xiaomi представила массажное кресло Lefa...
Xiaomi представила массажное кресло LefaКомпания Xiaomi выпустила массажное кресло Lefan AI. Аппарат снабжен искусственным интеллектом и подходит...
Новая модификация Xiaomi Redmi Note 5 ...
Новая модификация Xiaomi Redmi Note 5 Компания Xiaomi готовит к выпуску новую модификацию смартфона Redmi Note 5. Девайс получил 5,99-дюймовый ...
Chuwi начинает продажи планшетного компь...
Chuwi начинает продажи планшетного компьКомпания Chuwi начинает продажи планшетного компьютера Hi9 Pro, который подходит для игр, чтения, навига...
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 получил двойну...
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 получил двойнуВ КНР состоялась официальная презентация смартфона Mi Max 3 от Xiaomi. Аппарат получил 6,9-дюймовый экран...
Стартовали продажи планшетного компьюте...
Стартовали продажи планшетного компьютеВ продажу вышел недорогой 8-дюймовый планшетный компьютер Xiaomi Mi Pad 4 с разрешением 1920 на 1200 точ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Jabra Engage 75 Stereo. Лучшая профессиональная беспроводная гарнитура Обзор Jabra Engage 75 Stereo. Лучшая профессиональная беспроводная гарнитура
Обзор Hoover TTE 2005 019 TELIOS PLUS. Пылесос с многоразовым тканевым мешкомОбзор Hoover TTE 2005 019 TELIOS PLUS. Пылесос с многоразовым тканевым мешком
Обзор IROAD DASH CAM T10. Двухканальный видеорегистратор премиального уровняОбзор IROAD DASH CAM T10. Двухканальный видеорегистратор премиального уровня
Обзор POWERMAN AVS 500A. Автоматический стабилизатор напряженияОбзор POWERMAN AVS 500A. Автоматический стабилизатор напряжения
Обзор Case Logic RBP-217. Рюкзак для города и путешествийОбзор Case Logic RBP-217. Рюкзак для города и путешествий
Предварительный обзор Nokia X5. Шикарная...
Предварительный обзор Nokia X5. ШикарнаяВ последнее время производители мобильных телефонов стали весьма активно работать в направлении нового ди...
Обзор Magic Wand’s Journey. Убиваем врем...
Обзор Magic Wand’s Journey. Убиваем времВ последнее время появилось много интересных проектов для уничтожения личного времени. Это идеальный вари...
Asphalt 9: Legends теперь можно установи...
Asphalt 9: Legends теперь можно установи25 июля 2018 года игра Asphalt 9: Legends стала доступна для установки на смартфоны и планшеты, работающи...
Предварительный обзор Emporio Armani Con...
Предварительный обзор Emporio Armani ConВ последнее время умные часы становятся неким элементом дизайна — пользователи перестали смотреть на данн...
Обзор Camly. Дорогой фоторедактор...
Обзор Camly. Дорогой фоторедакторФоторедакторы всегда пользуются популярностью — пользователи ищут что-то новое и интересное, чтобы делать...
Предварительный обзор ViewSonic VX3211-4...
Предварительный обзор ViewSonic VX3211-4В последнее время пользователи стали все больше времени уделять мониторам с 4К разрешением по вполне адек...
Обзор Dungeon Escape. Вперед на войну в ...
Обзор Dungeon Escape. Вперед на войну в Достаточно часто нам на глаза попадаются игры с хорошей идеей, но плохой реализацией. Это очень распростр...
Предварительный обзор LG 32GK850F-B. Нов...
Предварительный обзор LG 32GK850F-B. НовИгровых мониторов очень много — в последнее время буквально каждый второй производитель выпускает свою мо...
Обзор Tower Fortress. Рогалик для смартф...
Обзор Tower Fortress. Рогалик для смартфЧаще всего игры жанра roguelike попадают на ПК-платформу. Фишка жанра в том, что каждый ваш заход в вирту...
Предварительный обзор Blackmagic eGPU. Р...
Предварительный обзор Blackmagic eGPU. РУ компьютеров Apple достаточно производительности, чтобы работать с фото или монтировать видео в высоком ...
Предварительный обзор Huawei TalkBand B5...
Предварительный обзор Huawei TalkBand B5На протяжении длительного времени разнообразные компании выпускают свои умные часы и спортивные браслеты,...
Предварительный обзор Sony Xperia XA2 Pl...
Предварительный обзор Sony Xperia XA2 PlКомпания Sony в последнее время очень много проиграла на рынке смартфонов. Буквально года три назад это б...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor