Предварительный обзор Nubia Z18 mini. ZTE удивила

2018-04-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Nubia Z18 mini; [156]
Китайские компании постепенно занимают рынок смартфонов благодаря своим низким ценам. Кто бы что не говорил, а большинство современных новинок по характеристикам и качеству камеры не проигрывают более известным брендам, хотя стоят заметно дешевле. Например, тот же Nubia Z18 mini от ZTE — отличный смартфон с низкой стоимостью, который спокойно может уделать потенциальных конкурентов по рынку благодаря своей производительности и широкому набору возможностей. Мы сегодня детально рассмотрим новинку и расскажем о том, почему устройство стоит рекомендовать большинству покупателей. И, конечно, стоит понимать, что ZTE нацелена на захват своей доли рынка — в Китае производитель и так хорошо себя чувствует, а эта новинка нацелена на международные продажи. Вот и посмотрим, что именно продемонстрирует производитель нам со своей новинкой за 290 долларов.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Qualcomm Snapdragon 660. Это довольно производительная модель, которая отлично себя показала на мобильном рынке, как в синтетических тестах, так и в реальных условиях. Работает модель на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,2 гигагерца, этого вполне достаточно, чтобы вы могли наслаждаться любимыми играми и приложениями для развлечений. За графику смартфона отвечает графический контроллер Adreno 512, это тоже известная модель с отличными характеристиками. За производительность смартфона также отвечает оперативная память на 6 гигабайт. Для современного смартфона это даже много, ведь ни одно приложение не способно занять столько оперативной памяти. Встроенная же память представлена 64 или 128 гигабайтами, чего предостаточно для того, чтобы хранить личный контент и фотографии с отдыха.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида смартфон выглядит очень даже привлекательным решением. Да, у него есть свои недостатки, но они не критичны. На фронтальной панели вообще нет ничего лишнего — ни логотипов каких-то, ни надписей, ничего. Только дисплей, динамик и камера. На тыльной стороне у нас расположена панель, немного загнутая по краям, на которой имеется двойная камера, вспышка и сканер отпечатков пальцев. Не могу сказать, что дизайнеры прямо удивили, но некоторые элементы кажутся вполне уместными. Внешний вид новинки меня вполне устраивает, думаю, что потенциального покупателя тоже.

Бонусы

Главным преимуществом смартфона является его диагональ дисплея в 5,7 дюймов. Этого предостаточно для того, чтобы вы могли спокойно работать с играми и получать удовольствие от просмотра фильмов. Разрешение новинки составляет 2160 на 1080 точек, это вполне адекватная характеристика, которая сейчас используется практически в каждом втором смартфоне на рынке. Не могу сказать, что не рад отсутствую декоративной вставки в верхней части дисплея, которую сейчас ставят везде и всюду. И, конечно, система из двух камер снимает достаточно хорошо.

Итог

Стоимость мобильного телефона составляет 290 долларов. Это довольно низкая стоимость при учете того, что новинка получила крутой дисплей и производительный процессор. Думаю, что для потенциального покупателя куда важнее наличие мощного железа и продвинутых возможностей камеры, чем логотип от популярного бренда. Было бы интересно посмотреть на стоимость устройства для России, ведь когда смотришь ценник в долларах, то кажется, что очень даже доступное решение получается. А в итоге все немного не так круто, как хотелось бы видеть. Ждем релиза в России.


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