Предварительный обзор OPPO A7. Стильный смартфон

2018-11-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - OPPO A7; [83]
Компания OPPO продолжает радовать нас классными смартфонами по вкусным ценам. На протяжении нескольких предыдущих месяцев мы увидели целую россыпь устройств, которые выглядят очень интересно, предоставляют пользователю повышенную производительность и стильный дизайн за хорошие деньги. Компания показала тьму устройств на любой вкус и цвет, чтобы каждый мог получить продукт по своему бюджету. Сегодня в свет вышел еще один смартфон под названием OPPO A7, который стоит совершенно смешных денег, хотя внутри установлено неплохое железо. Сегодня я постараюсь более детально рассказать о данном продукте, чтобы вы понимали, почему новинка мне так понравилась. Отдельно стоит отметить, что цена продукта составляет всего 230 долларов, это начальный уровень, хотя начинка здесь явно среднего класса. Хотя, чего зря время тратить, давайте детальнее изучим эту новинку.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор Snapdragon 450 от компании Qualcomm. Это довольно неплохое решение — процессор стоит дешево, хотя внутри установлено восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 1,8 гигагерц. Этого должно хватит для того, чтобы вы без труда запускали приложения и игровые продукты. Конечно, на высокую производительность в той же PUBG я бы не надеялся на самых высоких настройках графики, но в целом поиграть получится. За графику смартфона, кстати, отвечает графический ускоритель Adreno 506, который отлично зарекомендовал себя в синтетических тестах и реальных сценариях использования. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 3 или 4 гигабайта. Стоит отметить, что данный параметр зависит от региона, в котором вы будете покупать смартфона. Встроенная память тоже разбита на 32 или 64 гигабайта.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида у смартфонов данного бренда никогда не было проблем — производитель знает, как привлечь внимание пользователей. На фронтальной стороне почти всю площадь занимает дисплей, только снизу имеется небольшая рамка, а сверху — вырез в экране в виде капли. Он очень компактен и не мешает просмотру фильмов или играм, что очень радует. На тыльной стороне у нас расположена двойная камера со вспышкой и логотип компании. Сама панель переливается и смотрится довольно стильно, такое не может не нравиться. Есть несколько цветовых вариантов, чтобы каждый мог выбрать себе подходящий стиль на каждый день.

Особенности

Большим преимуществом продукта является его дисплей. Диагональ составляет 6,2 дюйма при разрешении 1520 на 720 точек. Это не самый высокий показатель на рынке, но картинка получилась довольно плотной, яркой и сочной. Читать книги или общаться в интернете вам точно понравится, не говоря уже об играх, сериалах или фильмах. Помимо этого, система из двух камер удивила качеством фотографии — смартфон начального класса обычно так хорошо не снимает. И, конечно, здесь есть слот под карту памяти, так что всегда можно таскать с собой тьму контента.

Итог

На текущий момент у нас есть лишь стоимость за базовую версию — 230 долларов. Смартфон за эти деньги предоставит вам громадный набор возможностей, крутой дизайн и хорошее качество камеры. Найти что-то более-менее конкурентноспособное за эти же деньги будет проблематично, особенно если вы смотрите в сторону известных брендов, а не китайских подвальных компаний. Именно по этой причине смартфон нам и нравится — вы покупаете его у известного бренда с поддержкой и сервисным обслуживанием. Это большой плюс на самом деле.

Комментарии:
Обновление OnePlus 6T улучшает срок служ...
Обновление OnePlus 6T улучшает срок служOnePlus продолжает улучшать свой флагман, хотя прошло меньше месяца с момента выхода на рынок. Новое обно...
Samsung Galaxy S10 получит керамическую ...
Samsung Galaxy S10 получит керамическую Samsung предложит одну из моделей линейки в варианте с керамической задней панелью. Керамика хорошо извес...
Обзор Battlefield V. Вперёд за победой!...
Обзор Battlefield V. Вперёд за победой!У Battlefield V получился не самый лучший старт — презентация вызвала массу негатива со стороны сообществ...
Смартфон Moto Z4 с отличной камерой...
Смартфон Moto Z4 с отличной камеройКомпания Motorola выпустила очередную качественную новинку. Новый флагман будет оснащен чипсетом Snapdra...
Мощная новинка Honor 10 Lite...
Мощная новинка Honor 10 LiteКомпания Honor выпустила отличный флагман нового поколения. Honor 10 Lite предложен покупателю в четырех...
Новинка Galaxy M20 и его функции...
Новинка Galaxy M20 и его функции Компания Samsung выпустила новую линейку смартфонов. Смартфон получит Android 8.1 Oreo, чипсет Exynos ...
X23 Symphony Edition и его характеристик...
X23 Symphony Edition и его характеристикКомпания Vivo выпустила улучшенную версию. Прочие техданные не претерпели изменений. В частности, экран...
Apple приобретает стартап ИИ - Silk Labs...
Apple приобретает стартап ИИ - Silk LabsApple «тихо» приобрела разработчика искусственно интеллектуального программного обеспечения для подключен...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор INOI 3 Power. Недорогой 3G-смартфон с хорошей автономностьюОбзор INOI 3 Power. Недорогой 3G-смартфон с хорошей автономностью
Обзор и тесты ADATA XPG SX6000 PRO 512GB (ASX6000PNP-512GT-C). Сравнение с Samsung 970 Evo MZ-V7E500BWОбзор и тесты ADATA XPG SX6000 PRO 512GB (ASX6000PNP-512GT-C). Сравнение с Samsung 970 Evo MZ-V7E500BW
Обзор Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954/57. Электрическая зубная щеткаОбзор Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9954/57. Электрическая зубная щетка
Обзор Dunobil Carbo. Недорогой Full HD видеорегистраторОбзор Dunobil Carbo. Недорогой Full HD видеорегистратор
Обзор Vivo Y81. Заявка на лучший смартфон до 10000 рублейОбзор Vivo Y81. Заявка на лучший смартфон до 10000 рублей
Предварительный обзор OPPO A7. Стильный ...
Предварительный обзор OPPO A7. Стильный Компания OPPO продолжает радовать нас классными смартфонами по вкусным ценам. На протяжении нескольких пр...
Обзор Battlefield V. Вперёд за победой!...
Обзор Battlefield V. Вперёд за победой!У Battlefield V получился не самый лучший старт — презентация вызвала массу негатива со стороны сообществ...
Предварительный обзор Razer BlackWidow L...
Предварительный обзор Razer BlackWidow LБольшая часть современной периферии для компьютера создается с прицелом либо на работу, либо на геймеров....
Обзор Switchblade. Взрывоопасные гонки...
Обзор Switchblade. Взрывоопасные гонкиМеня очень заинтересовала игра Switchblade, которую удалось раздобыть на обзор. Оказалось, что она еще лу...
Предварительный обзор BenQ DesignVue PD2...
Предварительный обзор BenQ DesignVue PD2Стоит сразу отметить, что данный монитор BenQ DesignVue PD2700U является инструментом заработка для профе...
Обзор Bad Dream: Fever. Странный квест...
Обзор Bad Dream: Fever. Странный квестПрохождение Bad Dream: Fever вогнало меня в легкий ступор — история оказалась куда более тяжелой для восп...
Предварительный обзор HP Stream 11 Pro G...
Предварительный обзор HP Stream 11 Pro GСамым популярным ноутбуком на рынке является MacBook Air. Им пользуются по всему миру и он действительно ...
Обзор Project Highrise. Как стать архите...
Обзор Project Highrise. Как стать архитеВ детстве кто-то хотел стать космонавтом, кто-то мечтал гонять на спортивных машинах по гоночному треку, ...
Обзор беспроводной зарядки Skyway Race д...
Обзор беспроводной зарядки Skyway Race дНе так давно мы проводили тестирование роботизированного беспроводного зарядного устройства Skyway Race X...
Предварительный обзор HP ProBook x360 11...
Предварительный обзор HP ProBook x360 11Далеко не всем нужен дорогой ноутбук для учебы или работы. Большинство пользователей не занимается монтаж...
Самая первая Sony PlayStation вновь пост...
Самая первая Sony PlayStation вновь постПервая Sony PlayStation вышла еще в далеком 1994 году, ознаменовав своим выходом новую эпоху развития ком...
Предварительный обзор Deepcool Castle 36...
Предварительный обзор Deepcool Castle 36Современные пользователи хотят получить от системы охлаждения не только само охлаждение, но и стиль, диза...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor