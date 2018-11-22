Предварительный обзор OPPO A7. Стильный смартфон

Компания OPPO продолжает радовать нас классными смартфонами по вкусным ценам. На протяжении нескольких предыдущих месяцев мы увидели целую россыпь устройств, которые выглядят очень интересно, предоставляют пользователю повышенную производительность и стильный дизайн за хорошие деньги. Компания показала тьму устройств на любой вкус и цвет, чтобы каждый мог получить продукт по своему бюджету. Сегодня в свет вышел еще один смартфон под названием OPPO A7, который стоит совершенно смешных денег, хотя внутри установлено неплохое железо. Сегодня я постараюсь более детально рассказать о данном продукте, чтобы вы понимали, почему новинка мне так понравилась. Отдельно стоит отметить, что цена продукта составляет всего 230 долларов, это начальный уровень, хотя начинка здесь явно среднего класса. Хотя, чего зря время тратить, давайте детальнее изучим эту новинку.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор Snapdragon 450 от компании Qualcomm. Это довольно неплохое решение — процессор стоит дешево, хотя внутри установлено восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 1,8 гигагерц. Этого должно хватит для того, чтобы вы без труда запускали приложения и игровые продукты. Конечно, на высокую производительность в той же PUBG я бы не надеялся на самых высоких настройках графики, но в целом поиграть получится. За графику смартфона, кстати, отвечает графический ускоритель Adreno 506, который отлично зарекомендовал себя в синтетических тестах и реальных сценариях использования. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 3 или 4 гигабайта. Стоит отметить, что данный параметр зависит от региона, в котором вы будете покупать смартфона. Встроенная память тоже разбита на 32 или 64 гигабайта.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида у смартфонов данного бренда никогда не было проблем — производитель знает, как привлечь внимание пользователей. На фронтальной стороне почти всю площадь занимает дисплей, только снизу имеется небольшая рамка, а сверху — вырез в экране в виде капли. Он очень компактен и не мешает просмотру фильмов или играм, что очень радует. На тыльной стороне у нас расположена двойная камера со вспышкой и логотип компании. Сама панель переливается и смотрится довольно стильно, такое не может не нравиться. Есть несколько цветовых вариантов, чтобы каждый мог выбрать себе подходящий стиль на каждый день.

Особенности

Большим преимуществом продукта является его дисплей. Диагональ составляет 6,2 дюйма при разрешении 1520 на 720 точек. Это не самый высокий показатель на рынке, но картинка получилась довольно плотной, яркой и сочной. Читать книги или общаться в интернете вам точно понравится, не говоря уже об играх, сериалах или фильмах. Помимо этого, система из двух камер удивила качеством фотографии — смартфон начального класса обычно так хорошо не снимает. И, конечно, здесь есть слот под карту памяти, так что всегда можно таскать с собой тьму контента.

Итог

На текущий момент у нас есть лишь стоимость за базовую версию — 230 долларов. Смартфон за эти деньги предоставит вам громадный набор возможностей, крутой дизайн и хорошее качество камеры. Найти что-то более-менее конкурентноспособное за эти же деньги будет проблематично, особенно если вы смотрите в сторону известных брендов, а не китайских подвальных компаний. Именно по этой причине смартфон нам и нравится — вы покупаете его у известного бренда с поддержкой и сервисным обслуживанием. Это большой плюс на самом деле.