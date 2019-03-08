Предварительный обзор OPPO F11 Pro. Стильный смартфон

2019-03-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - OPPO F11 Pro; [321]
В последнее время большинство производителей смартфонов поняли, что покупателя банально нечем удивлять. Сложно как-то привлечь внимание пользователя, если все процессоры уже показаны, камеры тоже, а дисплеи уже год как не меняются. Нужно же как-то удивлять покупателя, чтобы он посмотрел именно в сторону нужного смартфона. У компании Oppo на этот счет есть своя стратегия — они просто сделали ход конем и спрятали фронтальную камеру внутри корпуса. Вроде мелочь, но на самом деле смартфон выглядит очень круто и необычно.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор MediaTek Helio P70, который работает на восьми вычислительных ядрах и выдает тактовую частоту вплоть до 2,1 гигагерца. Данной производительности с головой хватит, чтобы вы могли спокойно играть в любые современные игры и запускали приложения самой разной сложности. За графику смартфона отвечает ускоритель ARM Mali-G72 MP3, который неплохо себя зарекомендовал в синтетических и реальных тестах. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память объемом 4 или 6 гигабайт. Пользователь сам волен выбрать подходящий ему объем оперативной памяти, чтобы не переплачивать за ненужную производительность. Встроенная же память представлена накопителями на 64 или 128 гигабайт соответственно. В плане технической начинки к смартфону никаких претензий нет даже близко.

Особенности

Главным преимуществом смартфона OPPO F11 Pro можно смело назвать его дисплей. Диагональ экрана составляет 6,53 дюйма, при этом у дисплея нет всеми ненавистного выреза под фронтальную камеру. На лицевой стороне продукта расположен исключительно дисплей, больше ничего там нет. Разрешение дисплея составляет 2340 на 1080 точек, то есть FullHD+. Экран занимает 90% площади лицевой панели и смотрится это крайне привлекательно. Куда же делась фронтальная камера? Все довольно просто — ее убрали в верхний торец корпуса, откуда камера выезжает в виде перископа. Это очень интересное решение, которое некоторое время назад уже использовали другие компании. Данный стиль позволяет использовать камеру только при необходимости, все же остальное время у вас будет довольно большой дисплей без вырезов и прочих ненужных элементов, что смотрится очень даже привлекательно.

Дизайн корпуса

В последнее время становится все сложнее что-то говорить про дизайн корпуса смартфонов, так как элементов дизайна практически не осталось. К примеру, на фронтальной панели размещен только дисплей и ничего более. Снизу имеется чуть более толстая рамка, чтобы было куда шлейф дисплея подключить, и больше ничего. на тыльной стороне у нас расположена система из двух камер и вспышки, плюс там же расположен сканер отпечатков пальцев. Довольно удобная реализация, пусть в ней и нет ничего удивительного. Тыльная крышка окрашена в один из двух цветов и красиво переливается, что придает смартфону дополнительного стиля.

Итог

На текущий момент стоимость смартфона не раскрывается, как и дата поступления в магазины розничной продажи. Хотя, если компания уже официально анонсировала продукт и прошла презентация со всеми деталями, то совсем скоро устройство отправится в продажу, нужно лишь немного подождать. Новинка будет крайне интересна тем, кто хочет много пользоваться дисплеем смартфона и не очень часто открывать фронтальную камеру. Например, я очень редко снимаю сам себя и мне данное решение с камерой в корпусе подходит просто идеально, да и дисплей без вырезов смотрится крайне привлекательно.

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