Предварительный обзор Oculus Go. Для ценителей VR

Современный рынок шлемов виртуальной реальности выглядит достаточно странно — некоторые производители выпускают настолько дорогие решения, что можно сознание потерять от таких цифр, а некоторые продают свои устройства, хотя на них и софта толком нет. Из-за такой ситуации пользователи стали более прохладно относиться к устройствам для просмотра виртуальной реальности, хотя это очень крутая штука и в некоторых ситуациях действительно помогает. К примеру, можно вечером сесть в кресло и посмотреть парочку серий любимого сериала, либо поиграть в игры, либо еще что-то в таком духе. Отличный вариант на тот случай, если вы любите современные технологии, но пока что не готовы покупать шлем за тысячу долларов. Можем порекомендовать вам модель Oculus Go, которая при низкой стоимости вполне справляется с поставленными задачами. Думаю, этот вариант будет пользоваться спросом на рынке.

Дизайн корпуса

Шлем выглядит достаточно простенько и нет ощущения, что ты покупаешь какую-то люксовую ведь за громадное количество денег. С другой стороны, нужно понимать, что-то бюджетный вариант VR-шлема и никто не думал поражать вас стеклом и алюминием. Здесь все сделано для комфорта и надежности, а где можно было сэкономить — экономили. Шлем выполнен в светло серебристом цвете, на лицевой стороне нарисован логотип компании, на краях имеются петли для ремешков, так что устройство отменно держится на голове и даже не думает слетать. Имеются мягкие подкладки в тех местах, где шлем касается вашей головы. Отлично выглядит новинка, пусть и нет ничего выдающегося в плане дизайна. Зато всё просто, понятно и легко, что тоже имеет свои преимущества — иногда лучше сделать простенько, но со вкусом, чем делать непонятные вещи и рисовать логотипы на всех плоскостях.

Характеристики

За основу производительности шлема взят процессор Snapdragon 821 от компании Qualcomm. Дело в том, что этот процессор для смартфонов может уже далеко не топовый, но для остальных задач вполне пригодится. Например, в игры поиграть можно спокойно в высоком разрешении. Собственно, здесь установлено 32 гигабайта встроенной памяти для хранения контента в высоком разрешении. Есть версия на 64 гигабайта, она стоит заметно дороже, но позволяет вам таскать с собой массу любимого контента. К сожалению, поставить карту памяти сюда нельзя, что немного разочаровало.

Бонусы

Главная деталь любого шлема виртуальной реальности — экран. Ваши глаза не должны слишком сильно уставать, ведь тогда вам просто будет некомфортно смотреть фильмы или играть в игры. Для многих это важный параметр и я согласен, что дисплей — важнейшая составляющая. Здесь разрешение экрана составляет 2560 на 1440 точек, этого достаточно, чтобы вы могли спокойно работать с девайсом и не ощущать какого-то дискомфорта. Помимо этого, очень круто выглядит контроллер для управления устройством — это именно то, что нужно современному пользователю для игр и развлечений.

Итог

Теперь о самом важном — стоимости. За младшую модель с 32 гигабайтами встроенной памяти просят 199 долларов. Старшая версия на 64 гигабайта стоит 249 долларов и уже не выглядит такой привлекательной. Хотя, учитывая отсутствие возможность установить карту памяти, старшая модель будет привлекательней для хранения тонны контента. Всего на данный момент имеется около тысячи совместимых приложений, так что скучать вы не должны. Правда, половина из этой тысячи — откровенный мусор, зато есть и добротные игры и приложения. Думаю, в будущем контента станет еще больше.