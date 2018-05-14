Предварительный обзор One Mix Yoga. Компактное решение

В последнее время компактные решения для активных пользователей стали пользоваться большой популярностью. Сами подумайте — зачем таскать с собой полноценный ноутбук, который весит много килограмм и оттягивает сумку, если вам нужно просто нажать пару кнопок и сделать необходимые действия? Конечно, сейчас смартфоны достаточно мощные, но они не дают вам того набора функций, которые хотелось бы иметь в запасе. Помимо этого, новинки вроде One Mix Yoga являются двигателем прогресса — пользователи увидят столь интересный девайс, купят его, а потом и другие производители подтянуться. Вообщем, давайте посмотрим на то, что умеет современный ноутбук в компактном дизайне, сколько он стоит и для каких целей его можно приобретать. Думаю, если вы много путешествуете и работаете в режиме онлайн, такая машина вам будет крайне полезной. Правда, есть и ряд недостатков, о которых тоже стоит помнить.

Характеристики

За основу производительности данного ноутбука взят процессор Atom x5-Z8350, он построен на платформе Intel Cherry Trail. Это достаточно современная модель, которую производят по 14-нанометровой технологии. Процессор выделяет минимальное количество тепла даже при максимальной нагрузке. Тактовая частота в штатном режиме составляет 1,44 гигагерца, в режиме нагрузки поднимается до 1,92 гигагерца. Для большинства казуальных задач этого будет предостаточно. Поддерживается оперативная память DDR3L-RS 1600, правда данных о максимальном или минимальном объеме встроенной памяти нам найти не удалось. Видимо, производитель неплохо прячет эту информацию. Встроенная память представлена накопителем на 128 гигабайт, он встроенный и работает на довольно высокой скорости. В плане начинки новинка мне очень даже понравилась, хотя ничего удивительного в ней нет.

Дизайн корпуса

Внешний вид компьютера, что называется, на любителя. Это именно тот вариант, когда покупаешь девайс ради его функций, а не внешнего вида и привлекательности. Клавиатура здесь довольно компактная, выполнена из черного пластика с гравировкой. Сенсорной панели нет, так как места для этой панели решили не оставлять. Тыльная сторона ноутбука окрашена в серебристый цвет, выглядит довольно стильно, но я не могу сказать, что это MacBook в лучшие годы. Думаю, при разработке дизайна инженеры думали лишь о практичности, не более того.

Сферы применения

Несмотря на свои компактные размеры, диагональ дисплея составляет всего 7 дюймов, продукт позволяет вам работать с любым типом контента. Например, можно очень удобно делать заметки — дисплей сенсорный, вы можете просто отогнуть его в обратную сторону и получить планшет. Помимо этого, довольно удобно работать с текстом — достал такую штуку из кармана, поставил на столик, написал пару сообщений, прочитал текст, отредактировал и все, можно дальше заниматься своими делами. Можно даже фотографии редактировать, правда комфорта при этом особо не ощущаешь.

Итог

Главным недостатком данного решения является стоимость — 460 долларов за такой ноутбук явно никто не отдаст. Можно примерно за эту же сумму взять полноценный ноутбук, пусть и более громоздкий, но зато там будет яркий экран и полноценная клавиатура. Такое ощущение, что производитель не понимает, что устройство создано для узкой аудитории и продавать его нужно по адекватной цене, чтобы и эти люди не разошлись. Тем не менее, устройство на рынке есть, оно продается и вполне нормально функционирует. Осталось только разобраться как с ним работать, после чего можно будет загружать программы.