Предварительный обзор Onyx Boox Max 2. Можно использовать как монитор

2018-04-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - Onyx Boox Max 2; [77]
Электронные книги пользуются большим спросом среди пользователей — это отличный вариант носить с собой всегда массу книг, плюс не всегда платить за них деньги. Конечно, пиратство никто не поощряет и я сам покупаю книги только в бумажном виде, но не у всех на это есть средства, да и носить в рюкзаке здоровенный том на 600 страниц не всегда комфортно. Новинка под названием Onyx Boox Max 2 позволит вам не только иметь под рукой крутое решение для чтения и просмотра документов, но и довольно интересное устройство для вывода информации. Вы можете установить этот девайс на подставку и поставить как второй монитор. В этом есть масса положительных сторон, о которых мы поговорим немного позже. Сейчас же давайте посмотрим на то, что умеет данный девайс, какие у него характеристики и ключевые особенности. Думаю, фанатам чтения и интересных девайсов эта новинка понравится. Остальные просто расширят кругозор.

Характеристики

Главным преимуществом данного устройства является его дисплей — производитель решил дать вам максимальное качество изображения, чтобы вы наслаждались чтением и не портили при этом зрение. За основу дисплея взята технология E Ink Mobius Carta, это очень качественный вариант с отличным уровнем контраста. Диагональ дисплея составляет 13,3 дюйма, чего точно хватит обычному пользователю не только для чтения, но и для более продвинутых задач. Разрешение здесь составляет 2200 на 1650 точек. Плотность пикселей приличная, картинка четкая и ваши глаза не будут уставать после длительного использования продукта. Стоит отметить, что это очень важный параметр — когда много читаешь, то глаза рано или поздно устают. Здесь плотность пикселей позволяет вам работать с книгой долго и не бояться за свое зрение. Но, и на этом производитель не остановился.

Начинка

За основу производительности взят процессор на четырех ядрах с тактовой частотой 1,6 гигагерц. Этого предостаточно для читалки, даже для планшета бы сошло за норму. Поддерживать производительность продукта 2 гигабайта оперативной памяти, встроенной памяти 32 гигабайта. Достаточно для того, чтобы хранить много книжек, картинок и прочего контента. Плюс, имеются порты USB 2.0 и HDMI, так что вы можете подключить к устройству какую-то периферию или внешние накопители, можете подключить читалку к компьютеру по HDMI. Вот теперь о самом интересном.

Второй монитор

Главной фишкой данного продукта является его возможность работать вторым монитором. Вы подключаете читалку при помощи кабеля к своему компьютеру, монитору или планшету, получаете второй источник информации. Благодаря электронным чернилам и высокой плотности пикселей, вы будете читать или просматривать информацию без нагрузки на глаза, что для определенных профессий очень даже полезно. Плюс, это очень удобно, если вы давно хотели второй монитор и читалку. Теперь можно купить одно устройство для двух задач и сэкономить много денег, что не может не радовать.

Итог

Стоимость нового продукта, правда, тоже довольно высокая — 59990 рублей. Это очень дорого, но производитель вполне аргументирует стоимость. Вы получаете высокое разрешение, которого нет у большинства других продуктов, плюс диагональ приличная. Встроенная память, процессор и прочие характеристики тоже дают о себе знать. Да и возможность использовать читалку как второй монитор тоже встречается в данном сегменте продуктов очень и очень редко, я такого еще не видел. Правда, можно за эту же сумму купить читалку более простую и монитор, будет даже лучше, как по мне.


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