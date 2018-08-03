Предварительный обзор Panasonic Toughbook L1. Планшет-танк

У большинства пользователей современные планшеты используются лишь в качестве развлекательного инструмента. В этом нет ничего плохого, ведь изначально продукт так и задумывался — разработчики хотели предоставить пользователю возможность читать или смотреть фильмы на большом экране. Однако, технологии постоянно развиваются и сейчас у планшетов вроде Panasonic Toughbook L1 совсем другая направленность. Создатели таких устройств дают возможность пользователям получать доступ к софту или информации там, где они обычно этого сделать не могут. И это круто, ведь иногда в тяжелых условиях труда тоже нужно получать какую-то информацию и работать с ней, а обычные средства для этого никак не подходят. Сегодня мы поговорим о возможностях продукта, его преимуществах и очевидных недостатках. Хотя, конечно, этот гаджет создавался для очень узкой аудитории и преимуществ у него будет больше.

Дизайн корпуса

Естественно, главным преимуществом данного продукта является его корпус. На фронтальной панели размещен дисплей, со всех сторон его окружает сначала черная рамка, а потом серебристая. Толщина рамки весьма приличная и сделано это ради того, чтобы амортизировать при падении. Над дисплеем имеется динамик и камера, плюс логотип линейки производителя. Не сказать, что очень привлекательно получилось, но зато практично и без лишней красоты. На тыльной стороне тоже особенно нового ничего не показали, просто монолитная панель с камерой. Как и ожидалось, производитель не целился создать самый стильный планшет на рынке, у него стояла цель сделать планшет-танк. С этим все очень даже неплохо получилось, особенно если вы планируете работать в каких-то тяжелых условиях. Хотя, конечно, специально ронять девайс на пол нет необходимости.

Отдельно стоит отметить наличия сертификатов ML-STD810G и IP65/IP67. Первый является военным стандартом качества и говорит о защите от пыли, влаги и грязи, плюс устройство не боится падений с полутора метров, а под воду продукт вовсе можно погружать на метр и держать его там пол часа. Имеется ввиду пресная вода, ведь соленая очень вредна любому устройству. Разработчик явно постарался сделать планшет максимально надежным, хотя вот дисплей вызывает вопросы. Любое стекло имеет свойство ломаться при падении, даже если это какой-то очень крутой вариант. Про тип стекла здесь ничего не сказано, кстати.

Характеристики

За основу производительности планшета взят процессор Snapdragon 210 от компании Qualcomm, который работает на четырех вычислительных ядрах и выдает 1,1 гигагерца. Это неплохое решение для рабочих задач — запускать программы браузер вы точно сможете с комфортом. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 2 гигабайта, а встроенная представлена накопителем на 16 гигабайт. Этого предостаточно, чтобы спокойно работать с планшетом и радоваться его возможностям в полевых условиях. Играть в игрушки на таком продукте никто и не думал.

Итог

Стоимость планшета составляет 1500 долларов и для многих эта цена может показаться заоблачной. На самом же деле стоимость вполне оправдана возможностями продукта — защита от пыли и влаги позволяет работать на стройке или раскопках, использовать девайс во время путешествий в опасные участки планеты, работать в шахтах и так далее. Другие устройства таких условий эксплуатации не переживут, а данная модель вполне работает даже в самых тяжелых условиях. Новинка создавалась для аудитории, которая понимает, за что она отдает свои деньги в данной ситуации.