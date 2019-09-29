Предварительный обзор Razer Seiren Emote. Стильно, модно, молодежно

2019-09-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Razer Seiren Emote; [91]
Официально представлен новый микрофон, который создавали для определенной аудитории стримеров. Он очень стильно выглядит, передает звук на высоком уровне и стоит достаточно дорого. С другой стороны, на рынке нет конкурентов для данного решения, так что мы решили изучить вопрос более подробно и рассказать вам все детали. Итак, давайте смотреть.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ничего нового у микрона нет, что на самом деле весьма ожидаемо. Корпус микрофона выполнен в черном цвете, здесь нет каких-то дизайнерских невероятных решений. На лицевой стороне расположена клавиша включения выключения со световым индикатором, есть колесо громкости и декоративная сетка, прикрывающая микрофон. От микрофона идет небольшая стойка, которая вкручивается в подставку круглой формы. Получается очень интересное решение, которое смотрится стильно и есть ощущение, что это дорогой продукт. Все же микрофоны часто используют на прямых трансляциях и хочется, чтобы они выглядели максимально интересно. В этом плане дизайнеры компании не подкачали — они выдали очень крутой внешний вид, который не отходит от стандартного понимания дизайна бренда. Преданным фанатам это точно понравится, остальным — не факт. Но, это уже дело вкуса.

Эмоции

У микрофона Razer Seiren Emote не просто так в названии есть слово эмоция. Дело в том, что разработчики продукта придумали очень необычное решение, которого сейчас нет ни у кого. На лицевой стороне микрофона имеется небольшой экран, состоящий из 64 пикселей (8 на 8). На этот экран, если его можно таковым назвать, выводится какая-то картинка в статическом виде или анимация. Вы можете назначить анимацию или картинку сами, а можете подключить фирменное программное обеспечение и соединить это все со своей прямой трансляцией. Реакции в чате будут менять анимацию на вашем микрофоне, что крайне стильно и интересно выглядит. Конечно, нужно подобрать эмоции и анимации, но решение и правда оригинальное — ранее на рынке такого не было ни у кого. Фишка крутая, но она интересна исключительно тем, кто хочет вести прямые трансляции и удивлять пользователей таким вот видом контента и взаимодействия.

Характеристики

В плане характеристик у микрофона все очень даже достойно — производитель решил не хватать звезд с неба и просто показал достойное решение. Указан диапазон частот от 100 Гц до 20 кГц, то есть микрофон захватывает довольно приличные низы и высокие частоты, но нижний порог все же вызывает вопросы. Обычно производитель указывает низ на уровне 20 Гц, а тут целых 100 Гц. При этом микрофон подключается по USB, так что наводок из системы будет намного меньше и это позволит микрофону звучать чище, ярче, интереснее. У многих современных решений используется устаревший 3,5-мм выход, который ловит все помехи системы и выдает шум там, где его быть не должно. С данным микрофоном таких погрешностей не будет и вы сможете работать так, как вам удобно. Вести трансляции или записывать голос для роликов — нет проблем. Характеристики для своего класса вполне достойные.

Итог

Конечно, стоимость у новинки достаточно высокая — 180 долларов это крайне дорого для совершенно обычного микрофона. Точнее, у него нет никаких выдающихся характеристик или возможностей, зато есть светящийся экран. Если вы ведущий прямых трансляций и вам это действительно поможет лучше взаимодействовать с аудиторией, то стоит обратить свое внимание — гаджет и правда яркий, необычный. Если же вам просто нужен хороший микрофон, то есть у этого же бренда гораздо более доступные решения.

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