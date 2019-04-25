Предварительный обзор Realme 3 Pro. Стильно и недорого

Характеристики

Мы привыкли к тому, что производительный смартфон, да еще и от известной компании, стоит довольно больших денег. Это некая аксиома, ведь если посмотреть на рынок современных устройств и оценить, сколько стоят флагманы, то просто глаза на лоб полезут — очень дорогое удовольствие. Тем не менее, никто не говорит, что для полноценной работы или отдыха нужно покупать именно флагман. Сейчас есть устройства среднего класса, которые при вполне адекватной цене позволяют вам запускать и игры, и развлекательные приложения, и фильмы в высоком разрешении. Яркий тому пример — Realme 3 Pro. Гаджет стоит от 200 долларов, но позволяет вам вовсе не думать о покупке флагмана, ведь у него уже есть все необходимое. Сегодня мы посмотрим на то, что умеет этот гаджет и почему за него стоит отдавать свои личные деньги. Если вы как раз думали о покупке чего-то подобного, то стоит присмотреться.

Дизайн корпуса

За основу производительности данного смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 710, который работает на восьми вычислительных ядрах Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 гигагерц. Этого предостаточно, чтобы вы могли без труда работать с контентом, запускать игры или фильмы в высоком разрешении. Данная модель процессора лишь немного уступает флагманскому решению, хотя стоит гораздо дешевле, что и делает смартфон с этим «камнем» более привлекательным. За графическую составляющую смартфона отвечает сопроцессор Adreno 616 и движок искусственного интеллекта Artificial Intelligence (AI) Engine. Производитель уверен, что для любого пользователя этого будет предостаточно — качество картинки на экране отличное, плюс нет вообще никаких ограничений в плане настроек качества графики. Для смартфона среднего класса это хорошее преимущество.

Особенности

Итог

Как я уже не раз говорил — оценивать дизайн современных смартфонов все сложнее и сложнее, так как самого дизайна практически не осталось. Так, на фронтальной панели устройства расположен достаточно большой дисплей, рамки справа, слева и сверху сведены к минимуму. Даже динамик еле-еле всунули, хотя он очень тонкий и почти незаметный. На тыльной стороне у нас расположена система из камер, которая, конечно же, выпирает за пределы корпуса. Там же можно заметить красивое оформление с градиентом. Правда, такое решение далеко не всем понравится, особенно если вам больше 25-30 лет. Но, выглядит и правда красиво.Главной фишкой нового смартфона можно смело назвать дисплей — диагональ в 6,3 дюйма позволяет вам работать с комфортом и получать массу удовольствия от просмотра фильмов или сериалов. То есть, если вы со смартфона не только звоните, но и используете его мультимедийные возможности, то экран точно порадует. Разрешение у экрана составляет 2340 на 1080 точек, плотность пикселей вполне достойная. Отдельно хотелось бы похвалить смартфон за его двойную камеру, ведь вы можете снимать отличные снимки без всякой обработки. Для продукта среднего класса это редкость.

Стоимость у смартфона более чем демократичная — за базовую версию просят всего 200 долларов, что по современным меркам просто смешная цена. При учете того, что Realme является дочерним брендом компании OPPO и может похвастаться не только передовыми технологиями, но и высоким качеством сборки. За 200 долларов найти что-то более производительное у вас просто не получится, не говоря уже о том, что для среднего класса это тоже низкая цена — конкуренты продаются за 300-350 долларов. Так что фанатам такая новинка точно понравится.