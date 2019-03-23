Предварительный обзор Redmi Note 7. Стильно и доступно

Характеристики

Совсем недавно состоялся официальный анонс мобильного телефона Redmi Note 7, который выглядит крайне привлекательно, обладает неплохой производительностью и может похвастаться весьма демократичной ценой. Сегодня мы поближе познакомимся с этим устройством, чтобы решить, насколько это интересный продукт для обычного покупателя. Хотя, характеристики и цена для нашей страны подсказывают, что конкуренции у данного смартфона может и не быть — слишком уж он доступен.

Особенности

За основу производительности смартфона взят процессор среднего класса Qualcomm Snapdragon 660, который работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,2 гигагерц. Мощности этого процессора предостаточно, чтобы вы могли без труда запускать любые мобильные игры, работать с разного рода контентом, общаться в социальных сетях и так далее. Стоит сказать, что это хотя и средний класс процессоров, от в плане производительности от флагмана система-на-чипе отличается исключительно тактовой частотой и графическим ускорителем. То есть, у смартфона предостаточно мощности для запуска любого развлекательного контента. Продавать смартфон будут в двух комплектациях — базовая с 3 гигабайтами ОЗУ и 32 гигабайтами встроенной памяти и более продвинутая с 4 гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами встроенной памяти. Отличная возможность выбрать необходимую производительность.

Дизайн корпуса

Главной особенностью нового смартфона можно смело считать его продвинутый дисплей с диагональю 6,3 дюйма. Странно даже вспоминать, но еще несколько лет назад такие смартфоны называли лопатами, а сейчас пользователи вполне спокойно относятся к смартфону с большим дисплеем. Разрешение экрана при этом составляет 2380 на 1080 точек, то есть соотношение сторон 18:9. Это дает вам возможность смотреть фильмы без черных полос и в целом наслаждаться современным контентом. Защищать дисплей от царапин и прочих мелких повреждений будет закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5, которое переживает массу механических воздействий. И, конечно, очень неплохо снимает основная система, состоящая из двух камер — это отличная возможность заняться мобильной фотографией за вполне адекватные деньги. Качество фотографий вполне приемлемое.

Итог

Внешний вид современных смартфонов довольно тяжело как-то характеризовать, так как производители стремятся свести дополнительные декоративные элементы к минимуму. В итоге на фронтальной панели современного смартфона у нас есть только дисплей, вырез под камеру и больше ничего. Благо, рамки вокруг дисплея тонкие и это позволяет не переживать о слишком уж большим габаритах устройства. На тыльной стороне тоже ничего интересного не наблюдается — двойная камера на отдельной площадке, вспышка и логотип компании, больше ничего нет. Единственное, чем удивляет дизайн смартфона, так это градиентная покраска тыльной панели — очень стильно выглядит, особенно в красном цвете.

Совсем скоро начнутся продажи смартфона на территории нашей страны. За базовую версию, которая на 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти, просят всего 13990 рублей. Не скажу, что это прямо очень доступное устройство, но найти что-то более дешевое за эти деньги точно не получится. Стоимость более продвинутой версии пока что не разглашается, но если вы очень интересуетесь именно этим продуктом, то стоит проверить официальные магазины и крупных продавцов после 28 марта — именно в этот день начинаются официальные продажи устройства. За свои деньги продукт неплохой.