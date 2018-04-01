Предварительный обзор Roccat Horde Aimo. Что-то новенькое

Компания Roccat выпустила в продажу свою новую мембранную клавиатуру Horde Aimo с ценником в 100 долларов, чем и привлекла внимание пользователей. За 100 долларов можно купить механическую клавиатуру среднего класса, а долларов за 3-40 можно крутую мембрану купить от известной компании. В чем же преимущества новинки, чтобы за нее столько денег отдавать? Производитель рассказал и показал основные особенности продукта, которые для кого-то станут важными деталями конструкции, а кто-то подумает, что это лишь маркетинг. Собственно, я нахожусь между двумя этими мнениями, так что постараюсь максимально непредвзято рассказать обо всех важных аспектах нового продукта. Производитель явно старается сделать из новинки настоящую бомбу на рынке геймеров, но стоимость этому активно мешает и будет мешать в будущем. Стоит ли переплачивать за мембрану 100 баксов при наличии механицизма те же деньги?

Дизайн корпуса

Не могу сказать почему, но мне дизайн корпуса продукта сильно напоминает мышки того же бренда. На боковых гранях у нас имеются пластиковые вставки черного цвета, они немного выгнуты и выглядят как крылья космического корабля. Сама клавиатура выполнена из черного или серебристого цвета, клавиши черные и расположены на приличном расстоянии друг от друга, промазать здесь не получится. На левой части клавиатуры у нас имеется ряд дополнительных клавиш с макросами, в правой верхней части целый ряд дополнительных мультимедиа клавиш и колесо для настройки громкости музыки на компьютере. Имеется логотип продукта на лицевой панели, плюс в аналогичном стиле выполнена подставка под ладони. В целом, дизайн клавиатуры мне понравился, особенно подсветка символов на клавишах. Такой гаджет на столе точно радовал бы глаз, без всяких сомнений.

Характеристики

Теперь давайте поговорим о внутренней начинке гаджета. Клавиатура построена на мембране Horde Membranical, которая дает более высокую скорость срабатывания. Если у обычной мембранной клавиатуру скорость составляет 9 мс, то здесь — 7,8 мс. Для тех, кто играет на профессиональном уровне, это будет маленький бонус, обычный же игрок разницы не заметит, ведь это насколько мизерный промежуток времени. Имеется подсветка на 16,8 миллионов цветов, это вполне логично для современного гаджета, плюс кабель 1,8 метра с подключением по USB. Ничего необычного, в принципе, не заметил.

Особенности

Производитель говорит о том, что данная клавиатура находится на промежутке между механическими клавиатурами и мембранными вариантами. Не могу не согласиться. У данного варианта очень тихий ход клавиш, что в некоторых ситуациях очень важный параметр — поиграть на механике, пока кто-то спит в комнате, вы не можете. Плюс, некоторые пользователи предпочитают мембрану для трансляций, ведь она не мешает дополнительным шумом. С другой стороны, скорость срабатывания не сильно отличается от остальных гаджетов на рынке, что немного удручает.

Итог

Главной преградой на пути к популярности новинки стала именно цена — 100 баксов для мембраны это слишком дорого. Вы можете купить механику за те же деньги, если вам нужно мгновенное срабатывание клавиш и все фишки для киберспорта. Если же вам нужна тихая мембран, то, опять же, у вас есть масса вариантов за половину, а то и треть, суммы. Почему пользователь должен захотеть покупать именно эту новинку — я не могу дать ответ. Посмотрел на все характеристики устройства, оценил дизайн, оценил фишки гаджета, но так и не понял за что здесь отдавать столько денег, тем более при таком количестве конкурентов.