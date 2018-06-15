Предварительный обзор Roccat Vulcan. Новое поколение механики

На выставке Computex 2018 показали достаточно много интересных новинок, но линейка клавиатур Roccat Vulcan запомнилась больше всего. Это новая механическая клавиатура, точнее целый модельный ряд, которая привлекает в первую очередь своей уникальностью. На рынке уже достаточно механики, некоторые варианты действительно хорошо себя показывают, некоторые (китайские) не так хорошо, но общая картина ясна. Теперь у фанатов механических клавиатур будет возможность получить что-то новое и интересное, плюс дополнительный игрок на рынке повысит конкуренцию, а конечному пользователю это всегда в плюс. Сегодня мы поговорим о новых клавиатурах, о переключателях, чтобы вы понимали за что стоит отдавать свои деньги, а за что — нет. Все же, механика это довольно интересная шутка, но и стоит клавиатура этого типа больших денег. Покупать подобные устройства нужно с большой осторожностью.

Характеристики

За основу клавиатуры взяты переключатели Titan Switch, который за счет своей конструкции на 20% уменьшают дребезжание контактов. Не совсем понимаю данное преимущество новинки, но может вы мне в комментариях расскажете почему так происходит. Производитель уверяет, что клавиши стали устойчивее, они не шатаются, не издают лишних звуков. Довольно слабый плюсик, но пусть будет. Помимо этого, точка срабатывания зафиксирована на половине всего отрезка. То есть, нажимая клавишу до половины вы уже вызываете срабатывание. Частота опроса у клавиатуры составляет 1000 Гц, светодиодная подсветка на 16,8 миллионов цветов и 512 кб памяти позволят вам вдоволь насладиться качеством новой игровой клавиатуры. Она действительно выглядит интересно, во всяком случае исходя из описания, которое предоставил разработчик.

Дизайн корпуса

Дизайн клавиатуры кардинально отличается от всего того, что вы уже видели ранее от этой же компании. Здоровенные корпуса ушли в историю, теперь производитель хочет делать компактные решения с отсутствием лишних элементов на корпусе. Клавиатура построена в классическом стиле, расстояние между клавишами довольно неплохое, можно играть или печатать вслепую. Клавиши находятся немного над корпусом, из-за чего продувать конструкцию намного проще, плюс сам корпус выполнен из алюминия, что не только привлекательно смотрится, но и придает конструкции надежности и прочности. Мне новый дизайн очень даже понравился.

Бонусы

Больше всего нас интересовали переключатели новой механической клавиатуры — характеристики, щелчок, вес и так далее. Но, производитель про Titan Switch практически ничего не рассказал, что довольно странно. Если не брать во внимание подсветку, ведь она действительно классная, но у большинства игровых клавиатур она тоже выглядит круто, то здесь преимуществ никаких и нет. Просто интересная механика с классическим корпусом и переключателем в верхней правой части лицевой панели. На этом далеко не уедешь, как мне кажется.

Итог

Производитель выпустил сразу несколько вариантов клавиатуры. Самая доступная стоит 130 евро — она без подставки под запястья и без крутилки в правом верхнем углу. Вторая комплектация обзавелась переключателем данного типа, но подставки здесь нет — такая версия стоит 150 евро. За 160 евро вы получаете подставку под ладони и все остальные преимущества. Это более-менее доступная механическая клавиатура, но я не могу сказать, что она прямо дешевая и ее стоит бежать и покупать прямо сейчас. Без точного описания характеристик переключателей думать о покупке механики вообще странное занятие.