Предварительный обзор Samsung Galaxy Book 2. Достойный гибрид

2018-10-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy Book 2; [113]
На рынке мобильных устройств в последнее время происходит что-то весьма странное. То компании активно показывают ноутбуки с достойными характеристиками, но совершенно невменяемыми ценниками, то теперь вот Samsung по какой-то причине решила показать планшетный компьютер в стиле гибрида. Новинка получила название Samsung Galaxy Book 2 и мы очень сильно сомневаемся, что продукт будет массовым — при своих характеристиках и возможностях цена уж слишком завышена, да и есть у гаджета ряд своих недостатков. Собственно, чтобы не быть голословными, мы расскажем обо всем этом более детально, а вы посмотрите, оцените продукт и потом расскажете свое мнение в комментариях. Конкуренция на рынке планшетов сейчас весьма высокая, выпускать просто хороший планшет в стиле гаджета от Microsoft нельзя. Однако, корейский гигант уверен в своем успехе.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что основой всего продукта является планшет. Это довольно интересное устройство с корпусом серебристого цвета, которое является сердцем гаджета. На фронтальной панели продукта находится сам дисплей, вокруг него расположена черная рамка. Довольно толстая, кстати, что по меркам современного рынка очень странно. На тыльной стороне планшета расположена камера и интересный элемент — выдвижная подставка. Тоже самое решение использует компания Microsoft в своем планшете, что и вызвало бурю негодования фанатов корейского бренда. Зачем копировать решение другой компании, если оно еще и не очень хорошо реализовано? К нижней части планшета вы можете присоединить клавиатуру, чтобы получить условно полноценный ноутбук. Клавиатура довольно неплохая — большие клавиши островного типа, есть приличных размеров сенсорная панель, материал корпуса приятный. Все очень даже неплохо.

Характеристики

За основу производительности данного планшета взят ARM процессор Snapdragon 850 от компании Qualcomm, который был специально создан именно для ноутбуков и планшетов. Работает «камень» на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 1,7-2,9 гигагерца. Однако, аналитики считают, что производительности процессора будет недостаточно и работать как с полноценным ноутбуком вы не сможете. Это грустно, ведь гибрид автоматически переводится в сегмент печатных машинок. Оперативной памяти здесь тоже не шибко много — 4 гигабайта. Встроенной памяти 128 гигабайт, что тоже разочаровывает.

Особенности

Производитель планирует привлечь внимание пользователей 12-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 на 1440 точек. Это вполне неплохой 2К дисплей, для столь компактной диагонали картинка получается четкой и яркой. Но, конечно же, никакого удивления ждать не стоит — смартфоны сейчас получают примерно аналогичное разрешение картинки. Так что в этом плане ничего нового. Радует лишь то, что планшет поставляется сразу с фирменным пером для ввода, которым удобно рисовать и делать заметки. Больше ярких преимуществ не обнаружено.

Итог

Продавать данный планшетный компьютер планируют за 1000 долларов. Это довольно дорого, ведь на рынке есть приличное количество конкурентов, плюс здесь установлена урезанная версия Windows 10 S, которая тоже для работы особо не предназначена. Покупать планшет для развлечений и набора текста за 1000 долларов? Думаю, на рынке есть тьма вариантов за эту же сумму, которые будут интереснее по производительности и функциям. Конечно, у Samsung есть своя преданная армия поклонников, но и она не оценит столь спорное устройство за такую сумму денег. А что вы скажете?

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