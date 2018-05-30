Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 (2018). Стоящая новинка

Смартфоны среднего класса всегда привлекают пользователей даже больше, чем флагманы. Причина довольно простая — стоимость топовых моделей слишком высокая, чтобы каждый мог себе позволить такие новинки. С другой стороны, производительность флагмана тоже не всем необходима — вы вполне можете купить себе смартфон среднего класса и получать от него достаточно удовольствия и комфорта в повседневной жизни. Например, вот в свет представили смартфон Samsung Galaxy J4 (2018), который выглядит привлекательно, начинен неплохо и стоит адекватных денег. Если вы давно хотели присмотреть себе недорогой продукт от известной компании, то это ваш шанс получить устройство в нужном виде. Здесь нет ничего лишнего, собран девайс максимально качественно и надежно. Этого достаточно, чтобы играть в игры или смотреть фильмы, да и для рабочих процессом тоже. Давайте же оценим это устройство.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор Exynos 7570 от компании Samsung. Это фирменная модель компании, которая неплохо справляется с поставленными задачами — четыре вычислительных ядра позволяют получить приличную производительность для игр и прочих развлекательных задач, для программ и фильмов тем более. Нельзя сказать, что от этого процессора вы получите прямо запредельный уровень производительности, но в своем классе это явный фаворит по возможностям. Графическим ускорителем выступает модель Mali-T720 — неплохой такой контроллер, который ранее был наиболее популярным в смартфонах топового уровня. За подключение к интернету отвечает модем LTE Category 4. У него приличная скорость подключения, так что вы можете спокойно смотреть фильмы или сериалы по сотовой сети. В принципе, железо достойное для своего класса.

Далее, поддерживать производительность устройства будет оперативная память на 2 гигабайта. Этого достаточно для большинства задач, да и даже топовые игры больше оперативной памяти пока что не требуют. Встроенной памяти сюда поставили всего 16 гигабайт. Вот этого точно будет недостаточно для комфортной работы — пара игр и серий любимого сериала полностью забьют пространство. Лучше сразу взять карту памяти, чтобы получить необходимое место для развлекательного контента. К счастью, возможность установить карту памяти здесь имеется, за что инженерам говорим большое спасибо.

Бонусы

Диагональ дисплея составляет 5,5 дюймов при разрешении 1280 на 720 точек. Этого с головой хватит для чтения, просмотра фильмов или игр, хотя, конечно, до самого высокого разрешения в мире очень далеко. Однако, нужно понимать, что при такой диагонали и разрешении плотность пикселей получается очень даже приличной, заметить пиксели вы точно не сможете. В плане дизайна ничего нового — это классический внешний вид смартфона от Samsung. В нижней части под дисплеем расположены две сенсорные клавиши, одна аппаратная Home со сканером отпечатков пальцев внутри. Ничего лишнего, но и без изюминки.

Итог

Пока что производитель не уточняет стоимость мобильного телефона, так что говорить о его возможности конкурировать я не могу. Но, вполне логично, что это будет доступный смартфон — экран и процессор с начинкой на это и намекают. Будет ли гаджет популярным? Думаю, что да — он дает пользователю весь набор характеристик, плюс качественную сборку и известную марку производителя. Для многих потенциальных покупателей то важное преимущество, особенно если вы хотите купить смартфон раз и на длительное время. Будем ждать ценник для России, а там уже посмотрим.