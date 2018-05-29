Предварительный обзор Samsung Galaxy S Light Luxury. Как S8, только проще

2018-05-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy S Light Luxury; [68]
Многие большие компании понимают, что делать смартфоны нового формата дорого и рискованно — та же Samsung не будет экспериментировать лишний раз, ведь это сулит большими затратами на исследования и в случае провала полетят головы. Именно по этой причине появляются смартфоны вроде Samsung Galaxy S Light Luxury. Не могу сказать, что это что-то лакшери, ведь на деле смартфон является более простой версией Galaxy S8. Многие даже думали, что именно так продукт и будет называться, но на деле оказалось, что производитель немного изменил свое отношение к новинки и показал гаджет с таким вот именем. Сегодня мы посмотрим на отличия между оригинальным устройством и данной версией, чтобы вы понимали нуте ли вам такой смартфон, а если да, то зачем и по каким причинам. Думаю, что данная статья будет интересна в первую очередь тем, кто планировал покупать флагман, но не знал нужна ли ему такая производительность.

Характеристики

Нельзя сказать, что эта модель прямо сильно уступает в производительности флагману. Я бы даже сказал, что можно спокойно делать смартфон еще более слабым в плане начинки, чтобы цена была еще ниже. Сюда поставили процессор Qualcomm Snapdragon 660. Процессора с запасом хватает, чтобы запускать все современные игры, программы, фильмы в высоком разрешении и все в таком духе. Собственно, это отличная модель среднего класса. До уровня флагманов не дотягивает, но вполне справляется с поставленными задачами. Зато стоит заметно топовых процессоров с избыточной мощностью. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 гигабайта, этого тоже предостаточно для всех задач, которые вы поставите перед своим смартфоном. Встроенной же памяти здесь 64 гигабайта. Других вариантов комплектации нет и это очень круто на самом деле — хватит уже путать нам мысли разными вариантами начинки.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ничего нового не происходит — на фронтальной панели у нас размещен дисплей почти на всю панель, сверху от него расположены камеры, датчики служения и динамик, снизу просто симметричная вставка из пластика. Ничего удивительного, но выглядит лучше, чем все эти варианты с челкой посреди экрана. На тыльной стороне расположена камера со вспышкой и сканером отпечатков пальцев. Там же и логотип компании. Смотрится смартфон очень дорого и круто, это именно то, что хочется покупать и держать в руках.

Бонусы

Разработчики решили ничего не менять и с дисплеем — диагональ составляет 5,8 дюймов, прямо как у младшей версии флагмана. Благодаря вытянутой форме и довольно маленьким рамкам справа и слева от экрана, устройство получается очень компактным даже при столь большой диагонали. Помимо этого, здесь используется новый тип матрицы Super AMOLED Infinity Display. Она отлично передает цвета и обладает настоящим черным цветом, тогда как большинство аналогов не умеют передавать этот оттенок. Соотношение сторон составляет 18,5:9, разрешение составляет 2220 на 1080 точек.

Итог

Стоимость новинки составляет 625 долларов. Это заметно дешевле флагмана и если вы давно хотели себе именно такой смартфон, то стоит обратить внимание на новинку. Преимущества довольно простые — тот же дисплей, та же камера и дизайн корпуса, те же преимущества и технологии, только процессор более простой. Хотя, его тоже с большим запасом хватает на все задачи, которые вы перед ним поставите. При этом, вы экономите около 300 долларов. Думаю, для фанатов бренда это шикарный вариант для покупки. Посмотрим, сколько смартфон будет стоить у нас.


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