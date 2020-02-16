Предварительный обзор Samsung Galaxy S20. Шикарный флагман

Дизайн корпуса

После презентации компании Samsung у нас сложилось впечатление, что вроде новый флагман классный, а вот почему — никто объяснить не может. Мы решили изучить ситуацию более детально, просмотрели все характеристики продукта и пришли к неутешительному выводу. Это, конечно, шикарный флагман, но не за такие деньги, особенно на фоне конкурентов.

Характеристики

Стоит сказать, что мы ожидали от флагмана чего-то более интересного, но, к сожалению, дизайн у гаджета получился довольно простым, если не сказать очень простым. На лицевой панели, естественно, нет ничего, кроме дисплея — она занимает почти всю лицевую сторону, оставив лишь небольшое место под «подбородок» и тонкие рамки. Фронтальная камера расположена в дисплее, чем сегодня уже никого удивить не выйдет. На тыльной же стороне расположена система камер, плюс логотип компании. Вот, собственно, и весь дизайн нового смартфона. Производитель решил, что упор нужно делать на начинке, видимо, ведь даже при детальном изучении мы не сможем найти ничего интересного, что могло бы позволить восхищаться устройством. Это совершенно обычный смартфон, в плане внешнего вида, у которого еще и тыльная панель глянцевая. То есть, она будет сильно пачкаться, если использовать смартфон без чехла.

Особенности

В плане начинки смартфон Samsung Galaxy S20 тоже не удивил, ведь любой современный флагман является достаточно производительным решением, мощности которого хватает с головой на любые задачи. За основу производительности устройства взят процессор Exynos 990, который компания Samsung самостоятельно разработала, спроектировала и произвела. Благодаря этому процессор будет более оптимизированным под задачи смартфона. Работает «камень» на восьми вычислительных ядрах с довольно высокой тактовой частотой, плюс новинка может похвастаться 7-нанометровым техпроцессом. Однако это версия для Европы, тогда как в США будет продаваться более привлекательная версия с процессором Qualcomm Snapdragon 865. Там и производительность выше, и модем для сотовой сети более продвинутый. Но, в целом, это весьма производительный смартфон в любом случае.

Итог

Главным преимуществом смартфона производитель считает систему камер. Конечно, у смартфонов S20, S20 Plus и S20 Ultra они отличаются, но основные преимущества у всех одинаковые. К примеру, теперь смартфон умеет снимать видео в 8К, что достаточно круто, учитывая, что сейчас такое видео можно записывать только на очень дорогие профессиональные видеокамеры. Также производитель похвастался достаточно классным зумом, который справляется с нереально сложными задачами и снимает буквально как бинокль. Также у смартфонов отличный дисплей с диагональю 6,2/6,7/6,9 дюймов в зависимости от версии, что позволяет с комфортом смотреть фильмы, сериалы, различные книги читать и общаться в социальных сетях. Хотя, конечно, большим дисплеем сейчас тоже никого не удивишь — это практически стандарт, который пользователь получает на любом устройстве такого плана.

В плане стоимости гаджет, конечно, удивил — за самую базовую версию S20 производитель на территории России запрашивает 69990 рублей, что довольно дорого. За S20 Ultra вовсе просят 99990 рублей — это просто космическая цена, которая превосходит даже яблочные смартфоны. Вероятно, производитель решил сделать ставку на то, что пользователи оценят крутую камеру и будут готовы отдать за устройство такие деньги. Хотя мы, конечно, в этом сильно сомневаемся — преимуществ на самом деле мало.