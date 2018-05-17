Предварительный обзор Sharp Aquos R2. Флагман нового поколения

2018-05-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sharp Aquos R2; [87]
В последнее время на рынке игровых проектов ничего удивительного не выходило — после того, как Samsung показала свой новый смартфон, у которого даже дизайн по сравнению с предыдущей версией не изменился, можно было смело говорить, что год будет скучным. Сами посудите — каждый второй девайс копирует iPhone X и эту странную вставку в верхней части дисплея, у каждого второго устройства камера расположена вертикально. Однако, когда в свет вышел смартфон Sharp Aquos R2, у нас появилась надежда на крутые инновации. Стоит сказать, что производитель всегда показывал интересные девайсы и флагманы именно этого бренда раньше шли впереди всех в плане новых фишек. Теперь вот новинка вышла и можно смело говорить, что это крутое решение, которое многих конкурентов уделает еще на стадии анонса. Давайте же посмотрим на то, почему данное устройство можно считать лучшим в своем роде.

Характеристики

В плане производительности вопросов никаких нет, но вот тут производитель ничего нового и не показал — построен флагман на процессоре Snapdragon 845 от компании Qualcomm, работает на восьми вычислительных ядрах Kryo 385 с высокой тактовой частотой и приличной производительностью. Этого процессора с головой достаточно для того, чтобы вы играли в любимые игры и получали плавную красочную картинку. Поддерживать производительность мобильного процессора будет оперативная память на 4 гигабайта. Это совсем не много для современного рынка смартфонов, большинство новинок получают 6 гигабайт ОЗУ, но я не могу назвать это недостатком, так как ни один современный девайс не в состоянии занять столько памяти одной игрой или приложением. Хранить же личные данные и игры вам предлагают на встроенной памяти объемом всего 64 гигабайта. Это тоже мало, как по мне, но большой проблемой тоже назвать не могу.

Дизайн корпуса

Довольно интересным моментом устройства является его внешний вид — лицевая панель прямо очень нестандартная. Здесь у нас расположен большой дисплей, снизу, под ним, установлена клавиша Home, внутри которой установлен сенсор отпечатков пальцев. В верхней части смартфона рамка заметно тоньше, зато установлена вставка с камерой прямо посреди дисплея. Выглядит это странно и я бы не сказал, что очень красиво и практично. Почему не сделать рамку симметричной? Сзади же у нас вертикальная камера и логотип компании, вообще ничего удивительного.

Бонусы

Интересным моментом можно назвать систему из камер. Основная система на тыльной панели состоит из двух датчиков изображения, но они не работают вместе. Одна из камер снимает фото, а вторая отвечает исключительно за съемку видео в формате 4К. Это очень неординарное решение, ведь раньше так вообще никто не делал. Обещают возможность во время видеосъемки делать фотографии. Второй интересный момент — дисплей с диагональю 6 дюймов имеет разрешение 3040 на 1440 точек. Это очень высокое разрешение для смартфона, плотность пикселей удивит даже самого придирчивого фаната.

Итог

Пока что производитель стоимости устройства не называет, но есть ощущение, что это будет дорогой смартфон. Все же, это флагман крутой компании, которая уже длительное время старается делать самые технологичные решения на рынке. Помимо этого, классные сенсоры для съемки видео и фото стоят больших денег, тоже самое можно сказать про дисплей и процессор. Не совсем понятно почему компания решила поставить так мало встроенной памяти, но это уже второстепенная проблема. Жаль, данный продукт официально в России продавать не планируют. Многие бы купили.

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