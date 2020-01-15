Предварительный обзор Thermaltake RIING Pro RGB 7.1. Объемный звук

2020-01-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Thermaltake RIING Pro RGB 7.1; [55]
Давненько у нас не было информации о новых гарнитурах для геймеров, так что пришло время исправить ситуацию. Сегодня мы поговорим о весьма интересном продукте, который оборудован качественными излучателями на 50 миллиметров и различными дополнительными бонусами вроде подсветки и хорошего микрофона. Продукт и правда интересный, стоит взглянуть.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что дизайн гарнитуры Thermaltake RIING Pro RGB 7.1 не только привлекает внимание, но и является весьма практичным решением для повседневного использования. Оголовье представлено в специальном исполнении, когда рама довольно прочная, но легкая, а та часть, которая соприкасается с головой человека, выполнена из мягкого материала. То есть, продукт получился и достаточно легким, чтобы сидеть в гарнитуре в течение целых суток, и достаточно прочным, чтобы не сломаться от неаккуратного движения. Также стоит отметить, что на тыльной стороне чаш расположена подсветка в виде логотипа компании, которая придает устройству уникального облика. Это, в целом, достаточно крутое решение, в котором нет ничего лишнего — производитель представил весьма практичную игровую гарнитуру, которая справляется со всеми поставленными задачами.

Характеристики

В плане характеристик Thermaltake RIING Pro RGB 7.1 тоже выглядит достаточно неплохо — у этой гарнитуры, как вы уже догадались, есть виртуальное объемное 7.1-канальное звучание, которое позволяет наслаждаться отличным звуком и понимать, откуда он исходит. В играх позиционирование просто шикарное и если вы предпочитаете соревновательные шутеры, то эта гарнитура позволит вам получать больше полезной информации о происходящем — вы будете слышать врагов и понимать, откуда они топают или стреляют. Также производитель заявил о достаточно приличных частотах — от 20 до 20000 Гц. Это стандартные показатели, которые говорят, что пользователь получит хорошие нижние и верхние частоты, да и со средними проблем тоже не возникнет. Конечно, это наушники не для меломана, но если вы просто любите слушать музыку в игровой гарнитуре, то точно не разочаруетесь.

Особенности

Для начала стоит отметить довольно практичный и удобный пульт, который находится на кабеле, который идет к гарнитуре — на нем можно удобно удобно повышать или понижать громкость, включать режим 7.1 или выключать его, что крайне удобно в процессе игры — вам не нужно будет переходить в настройки операционной системы и там уже менять громкость. Также стоит отметить микрофон на выдвижной штанге, который позволяет насладиться качественной передачей голоса. Вы сможете с комфортом общаться в играх со своей командой без искажения голоса и излишних шумов. В целом, с такой гарнитурой можно даже прямые трансляции вести, ведь качество записи достаточно высокое. Кроме того, подсветка на чашах устройства поддерживает подсветку по технологии TT RGB PLUS, то есть вы можете синхронизировать с другими компонентами своего компьютера и получить просто шикарное качество подсветки. Это полезно, если вы обожаете созерцать.

Итог

К сожалению, пока что у нас нет информации о стоимости данной гарнитуры, так что рассказать пользователю о примерных конкурентах тоже не выйдет. Да и дату релиза производитель не называет, но, конечно, если гарнитуру показали на выставке CES 2020, то вскоре новинка попадет и на прилавки магазинов. Будем надеяться на низкую стоимость, которая обычно являлась для данного производителя нормой. А еще на эту гарнитуру производитель дает гарантию в 2 года — весьма неплохо.

Комментарии и отзывы Thermaltake RIING Pro RGB 7.1
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