Предварительный обзор Venture Ultra. Тонкая механика

Низкий профиль

Сегодня мы поговорим о достаточно необычной клавиатуре под названием Venture Ultra, которая привлекла внимание своим низким профилем, достаточно привлекательным дизайном и яркой подсветкой. Для многих геймеров эта клавиатура станет настоявшим подарком, вот только нужно еще решить, стоит ли она своих денег или нет. Ведь механических клавиатур сейчас очень много и есть из чего выбрать себе идеальную модель для игр, работы и прочих развлечений.

Дизайн корпуса

Для многих пользователей механические клавиатуры в классическом исполнении являются неудобными, так как мы привыкли к мембранным клавиатурам или клавиатурам ноутбука и не желаем переходить на высокий профиль. Это доставляет дискомфорт и зачем заставлять себя привыкать к такой клавиатуре. Разработчики Venture Ultra подумали точно так же и представили механику, но с низким профилем. Фактически, эта клавиатура имеет чуть более высокую посадку клавиш, чем клавиатура ноутбука. Благодаря этому клавиши нажимаются моментально и довольно легко, без дополнительных усилий и сложностей. Если вы не могли приобрести клавиатуру механического типа только из-за высокого профиля, то самое время посмотреть на эту новинку — она вполне сгодится для игр и работы с текстом, хотя профиль клавиш очень и очень низкий. Получается некий компромисс.

Характеристики

Внешний вид клавиатуры Venture Ultra построен на классическом дизайне устройств этого класса и ничего лишнего на корпусе просто нет. У нас есть основная панель, в которую вмонтированы переключатели, серебристого цвета с весьма привлекательной обработкой по краям. Клавиши из-за профиля почти не выпирают, об этом мы уже сказали, плюс рамка вокруг клавиш минимальная — ее практически нет. Благодаря этому продукт получился максимально компактным и для многих пользователей это важно. Не у всех есть на рабочем столе много места, чтобы расположить там клавиатуру и мышку, плюс есть пользователи, которые берут с собой клавиатуру на работу или в путешествие. Им компактность устройства тоже понравится. Над клавишами расположены дополнительные кнопки для управления подсветкой и мультимедиа, но они занимают минимум места и совершенно не мешают работе с клавиатурой.

Итог

За основу клавиатуры взяты механические переключатели Kailh Choc, который издают весьма приятный щелчок при нажатии и переживают до 70 миллионов нажатий. Если переводить в более понятные для пользователя понятия, то получается около 8 лет активного использования клавиатуры. Согласитесь, что ни одна мембранная клавиатура и рядом не стояла с такими вот показателями долговечности. Кроме того, производитель оборудовал клавиатуру встроенной батареей, чтобы вы могли использовать устройство даже без проводов и шнуров. Встроенной батареи хватает на две-три недели активного использования, но лишь с выключенной подсветкой. С подсветкой клавиатура, естественно, проработает гораздо меньше, так как батарея будет расходоваться больше. В целом, ничего удивительного в характеристиках продукта нет, но все необходимое имеется и это очень даже радует.

Теперь давайте поговорим о стоимости — производитель Venture Ultra планирует запросить за устройство 120 долларов и многим это покажется слишком высокой ценой. В принципе, так оно и есть, ведь можно купить топовую модель от известного бренда с более дорогими переключателями за меньшие деньги. Но, здесь вы платите за компактность и низкий профиль, плюс встроенная батарея и работа без провода тоже стоят своих денег.