Предварительный обзор Vertu Aster P. Мечта за 14000 долларов

2018-10-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vertu Aster P; [69]
Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Vertu планирует вернуться на рынок с новым устройством. Новость восприняли довольно прохладно, ведь сейчас премиальных смартфонов на рынке не осталось — большинство компаний, которые выпускали гаджеты из золота, просто закрылись. Однако, анонс нового устройства действительно состоялся. Гаджет получил название Vertu Aster P и его стоимость начинается с отметки в 5000 долларов, а заканчивается на 14000 долларов. Довольно дорогое удовольствие, однако эта компания никогда и не выпускала ничего доступного. Гаджет предназначен исключительно для тех пользователей, которые уже устали от обычных флагманов и хотят подчеркнуть свою уникальность за счет дорогого устройства. Мы решили рассказать вам о преимуществах и недостатках данного решения, чтобы вы понимали, почему новинку встретили так прохладно.

Дизайн корпуса

Естественно, главным преимуществом гаджета является дизайн корпуса — он выполнен в фирменном стиле и отличается от потенциальных конкурентов по целому ряду параметров. На фронтальной стороне устройства расположен дисплей, справа и слева от него можно заметить приличную рамку. Снизу находится золотая вставка, сверху установлен динамик и фронтальная камера. Смотрится такое решение весьма удачным — нет ничего лишнего, хотя разработчик отлично вписал все необходимые элементы дизайна. На тыльной стороне большую часть площади закрывает кожа, в верхней части размещена камера и специальная панель с «дверцами», за которой спрятан слот под карту памяти. Создатели концепции корпуса решили не отходить от уже привычного фирменного стиля — похожие решения вы могли видеть в предыдущих моделях этого же бренда. Правда, было это довольно давно.

Стоит отметить, что корпус смартфона, да и вообще весь аппарат, собирается вручную в Англии. Никакого Китая, никаких заводов, где собирается миллион устройств в сутки. Это исключительно ручная работа, которая делает гаджет еще более уникальным. Покупателю предоставляют возможность выбрать наиболее интересный вариант корпуса — можно выбрать тип кожи на тыльной панели (она здесь настоящая, не заменитель), выбрать тип драгоценного металла, которым будет обрамлен каркас и так далее. В минимальной комплектации продукт стоит 5000 долларов, но никто не мешает вам поднять эту цену втрое.

Начинка

Если с дизайном корпуса у нового смартфона все хорошо, то вот с начинкой ситуация не такая интересная. Сюда поставили процессор Qualcomm Snapdragon 660, который является моделью среднего класса, а поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 6 гигабайт. Встроенная память представлена накопителем на 128 гигабайт. Начинка неплохая, но когда покупаешь смартфон за такие деньги, то хочется увидеть топовое железо, а не средний класс. Поставить сюда процессор флагманского уровня стоит долларов 100, почему бы это не реализовать? Странное решение инженеров.

Итог

Нужно понимать, что Vertu никогда не делала смартфонов для широкой массы пользователей. Это устройства для тех, кто может себе позволить любой смартфон, но хочет выделиться и получить что-то действительно дорогое и качественное. Здесь вам и сапфировое стекло, и платина, и настоящая кожа аллигатора. Для миллионеров, а именно на них компания и целится, такой смартфон станет неплохой игрушкой и возможностью отойти от iPhone, которыми все пользуются. Интересное возвращение легендарного производителя. Жаль, что с начинкой немного подкачали.

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