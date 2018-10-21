Предварительный обзор Vertu Aster P. Мечта за 14000 долларов

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Vertu планирует вернуться на рынок с новым устройством. Новость восприняли довольно прохладно, ведь сейчас премиальных смартфонов на рынке не осталось — большинство компаний, которые выпускали гаджеты из золота, просто закрылись. Однако, анонс нового устройства действительно состоялся. Гаджет получил название Vertu Aster P и его стоимость начинается с отметки в 5000 долларов, а заканчивается на 14000 долларов. Довольно дорогое удовольствие, однако эта компания никогда и не выпускала ничего доступного. Гаджет предназначен исключительно для тех пользователей, которые уже устали от обычных флагманов и хотят подчеркнуть свою уникальность за счет дорогого устройства. Мы решили рассказать вам о преимуществах и недостатках данного решения, чтобы вы понимали, почему новинку встретили так прохладно.
Дизайн корпусаЕстественно, главным преимуществом гаджета является дизайн корпуса — он выполнен в фирменном стиле и отличается от потенциальных конкурентов по целому ряду параметров. На фронтальной стороне устройства расположен дисплей, справа и слева от него можно заметить приличную рамку. Снизу находится золотая вставка, сверху установлен динамик и фронтальная камера. Смотрится такое решение весьма удачным — нет ничего лишнего, хотя разработчик отлично вписал все необходимые элементы дизайна. На тыльной стороне большую часть площади закрывает кожа, в верхней части размещена камера и специальная панель с «дверцами», за которой спрятан слот под карту памяти. Создатели концепции корпуса решили не отходить от уже привычного фирменного стиля — похожие решения вы могли видеть в предыдущих моделях этого же бренда. Правда, было это довольно давно.
Стоит отметить, что корпус смартфона, да и вообще весь аппарат, собирается вручную в Англии. Никакого Китая, никаких заводов, где собирается миллион устройств в сутки. Это исключительно ручная работа, которая делает гаджет еще более уникальным. Покупателю предоставляют возможность выбрать наиболее интересный вариант корпуса — можно выбрать тип кожи на тыльной панели (она здесь настоящая, не заменитель), выбрать тип драгоценного металла, которым будет обрамлен каркас и так далее. В минимальной комплектации продукт стоит 5000 долларов, но никто не мешает вам поднять эту цену втрое.
НачинкаЕсли с дизайном корпуса у нового смартфона все хорошо, то вот с начинкой ситуация не такая интересная. Сюда поставили процессор Qualcomm Snapdragon 660, который является моделью среднего класса, а поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 6 гигабайт. Встроенная память представлена накопителем на 128 гигабайт. Начинка неплохая, но когда покупаешь смартфон за такие деньги, то хочется увидеть топовое железо, а не средний класс. Поставить сюда процессор флагманского уровня стоит долларов 100, почему бы это не реализовать? Странное решение инженеров.