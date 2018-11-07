Предварительный обзор Vivo Y93. Отличный дисплей

В последнее время производители смартфонов все чаще радуют нас доступными моделями, которые при этом обладают довольно высокой производительностью. Конечно, этого нельзя сказать обо всех смартфонах на рынке — некоторые известные бренды легко выпускают слабые смартфоны за 500-600 долларов и не чувствуют при этом никаких угрызений совести. Ярким примером того, мощный смартфон может быть доступным, является смартфон Vivo Y93. Его анонсировали буквально недавно и его официальная стоимость составляет 215 долларов. Да, для среднего класса, а именно к нему относится продукт, это очень вкусная цена. И если производитель еще и порадует нас хорошим экраном с производительным железом, то вообще будет сказка, а не смартфон. Собственно, сегодня мы изучим этот вопрос более детально, чтобы рассказать вам обо всех преимуществах и недостатках продукта. Кому-то это действительно будет полезно.

Характеристики

За основу производительности данного смартфона взят процессор Snapdragon 439 от компании Qualcomm. Модель относится к начальному уровню, но не стоит думать, что ее мощности вам не хватит для каких-либо задач. Вы легко сможете запускать игры или приложения на этом устройстве, ведь внутри установлено восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 1,95 гигагерц. Это не флагманская модель, конечно же, но производительности ей тоже не занимать. За графику новинки отвечает уже знакомый нам графический процессор Adreno 505, он отлично показывает себя в синтетических тестах и реальных сценариях использования. И, конечно же, не обошлось без скоростного модуля сотовой связи — Snapdragon X6 LTE. Нам обещают запредельные скорости подключения к интернету, правда получить такую скорость у отечественных операторов не получится.

Дизайн корпуса

Важнейшей составляющей любого современного смартфона является его дизайн, так как пользователь хочет получить не только мощное железо, но и привлекательный корпус. Здесь с этим все довольно неплохо — на фронтальной панели почти всю площадь занимает дисплей, сверху имеется небольшой вырез в виде капли, на который установили камеру, а снизу имеется небольшая плашка, чтобы вы могли держать смартфон одной рукой. На тыльной стороне у нас тоже все классически реализовано — двойная камера, вспышка и логотип компании. Выглядит весьма интересно и цвета яркие, молодому поколению точно понравится.

Бонусы

Порадовал дисплей смартфона — диагональ составляет 6,2 дюйма при разрешении 1520 на 720 точек. Плотность пикселей довольно высокая, так что играть в игры или смотреть фильмы вам будет достаточно комфортно, тоже самое с чтением книг или общением в социальных сетях. В верхней части экрана имеется небольшой вырез, который лишь немного перекрывает дисплей и не портит общее ощущение от использования. Стоит отметить, что смартфон умеет разблокировать экран при помощи сканирования лица, правда эта технология основана просто на камере и не может обеспечить высокий уровень защиты.

Итог

Напомню, что стоимость смартфона составляет всего 215 долларов. Для своего класса это отличный ценник, да и производительность у гаджета вполне адекватная. Нам очень понравился лаконичный и яркий дизайн корпуса, неплохая камера и современная версия операционной системы. Для тех пользователей, которые не гонятся за флагманами, подобное устройство является идеальным вариантом для приобретения — сумма весьма небольшая, а преимуществ вагон и маленькая тележка. Ждем релиза в России и можно идти в магазин за покупками.