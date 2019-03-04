Предварительный обзор Vivo iQOO. Новый флагман

На протяжении довольно длительного времени можно наблюдать картину роста цен на смартфоны — производители, особенно когда речь кет о крупных брендах, выпускают буквально люксовые смартфоны. Например, новый iPhone в более-менее адекватной комплектации стоит больше тысячи долларов, топовые флагманы Samsung или Sony тоже подбираются к этой отметке. Хотя, стоит отметить, ничего невероятного у них нет — несколько новых технологий, парочка красивых решений и производительное железо. Многие пользователи задаются вопросом, а можно ли получить крутой смартфон без вложения таких вот больших денег? И, оказывается, вполне можно. Официальный анонс Vivo iQOO подтвердил, что за адекватные деньги можно получить все современные технологии, производительную начинку и массу дополнительных преимуществ. Да, логотип будет менее известным, но кого это особо волнует в 2019 году?

Характеристики

За основу производительности данного смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 855, который работает на восьми вычислительных ядрах и считается самым производительным мобильным процессором на рынке. У него предостаточно производительности, чтобы вы могли без труда работать с любым контентом — запускали игры, программы тяжелые, разнообразные приложения, фильмы в высоком разрешении. Вообщем, у этого процессора просто нет ограничений. Поддерживать производительность устройства будет оперативная память на 6, 8 или 12 гигабайт. Вы можете сами выбрать подходящий объем и получить ту производительность, которая вам необходима. Хотя, если честно, 12 гигабайт оперативной памяти на смартфона — перебор. Нет игр, которые бы могли так нагрузить устройство или занять хотя бы половину этой оперативной памяти. Но, возможность такая имеется.

Дизайн корпуса

Внешний вид устройства тоже вызывает приятные эмоции — на фронтальной панели почти всю сторону занимает исключительно дисплей, только небольшой вырез в верхней части экрана имеется. Это позволяет вам с комфортом получать ваш любимый контент и получать от него массу положительных эмоций. На тыльной стороне продукта установлена система из трех камер, позволяющая делать классные снимки и логотип компании. То есть, никаких дополнительных декоративных элементов у смартфона нет, только самое необходимое. На текущий момент у нас есть информация о синем и оранжевом цвете корпуса.

Особенности

Изначально смартфон задумывался как устройство для геймеров и именно из-за этого продукт получил сенсорные клавиши на боковых панелях. Вы можете использовать их для стрельбы в шутерах, например, получая гораздо больше удовольствия от происходящего. Кроме того, у продукта имеется игровой режим, который оптимизирует расход ресурсов продукта для повышения производительности в тяжелых играх. Для геймеров это настоящий подарок, особенно если вы хотите получить максимально красивую картинку. Диагональ дисплея при этом составляет 6,4 дюйма, разрешение составляет 2340 на 1080 точек. Шикарный продукт, как по мне.

Итог

Теперь давайте поговорим о стоимости смартфона. За базовую версию с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти просят всего 450 долларов. При этом классные камеры и топовый процессор никуда не деваются. Лучшее предложение за свои деньги. Дальше идет версия с тем же объемом встроенной памяти, но уже с 8 гигабайтами ОЗУ — за этот смартфон просят 490 долларов. Есть еще и топовая модель, у которой 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной. За этот продукт просят 640 долларов — вдвое дешевле, чем за iPhone.