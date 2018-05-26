Предварительный обзор Xiaomi Funsnap iDol. Компактный дрон

2018-05-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Funsnap iDol; [28]
Нужно понимать, что сейчас индустрия квадрокоптеров очень развита. Если еще пару лет назад такие устройства покупали лишь богатые фанаты полетов над частным загородным домом, либо спортсмены, желающие снимать свои прыжки с трамплина, то теперь устройства стали доступнее. Например, вот в продажу поступил неплохой такой вариант под названием Xiaomi Funsnap iDol, который выглядит прикольно, летает неплохо и он легко помещается в рюкзак или даже сумку. Если у вас всегда было желание полетать, при этом бюджет не позволяет купить что-то нереально крутое, то можно присмотреться к этой модели. У нее неплохие характеристики и приятная стоимость, а требовать чего-то большего я бы не стал. Тем более это же Xiaomi — компания давно делает хорошо и недорого, но нужно правильно оценивать возможности устройства. Теперь давайте посмотрим, что девайс умеет.

Дизайн корпуса

Несмотря на то, что устройство на картинках выглядит очень большим и громоздким, на деле квадрокоптер немного больше обычного листа А4. По центру имеется основная направляющая, где у нас закреплена батарея, мотор, камера и прочие необходимые элементы устройства. К центральной площадке крепится справа и слева две пластины, куда уже вмонтированы вентили. По углам данной конструкции установлены ножки, чтобы вы при приземлении не ломали себе вентили, плюс взлетать будет проще. Корпус здесь выполнен из серого материала, выглядит очень стильно и привлекательно, он легкий и компактный, плюс есть возможность сложить устройство как книгу. Благодаря такой конструкции вам не нужно переживать о дорогих аксессуарах к устройству, вы просто бросаете девайс в рюкзак и отправляетесь на прогулку. Да и серый корпус будет меньше пачкаться, царапины на нем заметны меньше. В плане внешнего вида все хорошо.

Характеристики

Ничего особенного в плане характеристик устройства я не обнаружил. Это довольно интересная модель, но она рассчитана на бюджетный сегмент и сюда решили ничего крутого не устанавливать. Камера умеет снимать лишь в FullHD на 30 кадрах в секунду. Максимальное время полета на одной батарее составляет 10 минут, этого вполне хватит для того, чтобы вдоволь полетать и получить от этого истинное наслаждение, плюс можно видео поснимать, если вам очень хочется. Вес дрона составляет 360 грамм, это легкое и удобное для пилотирование устройство.

Сферы применения

Стоит понимать, что у каждого продукта в этом сегменте есть свое предназначение. Какие-то варианты берут ради съемки видео в высоком разрешении, тогда стоимость обычно превышает 500-800 долларов. Есть варианты для длительных полетов — по 30-40 минут на одном заряде, такие варианты стоят немного дешевле, около 300-400 долларов. А есть модели для хобби. Вышли вы в парк, полетали в одиночестве или с детьми, кинули устройство в рюкзак и пошли дальше своими делами заниматься. Наша сегодняшняя модель именно про такие вот полеты, без лишних нагрузок и съемки видео в 4К.

Итог

Стоимость данной модели составляет 140 долларов. Это не самый доступный вариант на рынке, стоит отметить, но и до дорогущих вариантов ему очень далеко. Производитель постарался сделать максимально удобный и компактный корпус с легким управлением, при этом на качестве сборки никто не экономил и новинку можно без страха брать в руки, летать в ветер и так далее. Имеется защита винтов от повреждений, так что деревья вам не так страшны, как остальным, плюс снимает камера в FullHD —для любительского блока или записи интересных моментов этого хватит с большим запасом. Остальное — выбор каждого.


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