Предварительный обзор Xiaomi Yuemi Mechanical Keyboard Pro. Неожиданно

Компания Xiaomi длительное время радует нас нестандартными продуктами — то выпустят в свет освежители воздуха, то маски какие-то, то самокаты с ноутбуками. Теперь вот компания анонсировала новую механическую клавиатуру Xiaomi Yuemi Mechanical Keyboard Pro, которая выглядит очень круто и подходит для тех, кто хочет получить от своего компьютера или ноутбуку максимум комфорта и эффективности. Вы можете подключить устройство к фирменному ноутбуку компании, либо к обычному компьютеру, и работать с текстами, фото и видео, наслаждаясь плавным ходом клавиш и прочими бонусами. Думаю, при вполне адекватной стоимости девайса, потенциальных покупателей будет предостаточно. А теперь давайте посмотрим на то, что умеет данная клавиатура и почему ее называют одной из лучших на нынешнем рынке. Учитывая количество конкурентов, такое заявление вызывает подозрения.

Дизайн корпуса

Внешний вид клавиатуры говорит о том, что это крутое устройство для работы и выполнения любых задач. Производитель полностью отказался от боковой цифровой панели — бухгалтерского блока здесь нет, из-за чего клавиатура стала более компактной и легкой. На столе она занимает гораздо меньше места, что для многих является важным фактором, особенно если работать в офисе. Поставляется клавиатура в серебристом и белом вариантах, мне лично больше нравится первая модель, но там уже каждый для себя решит. Клавиши имеют неплохую гравировку символов, плюс подсветка имеется с регулировкой яркости. На корпусе нет вообще никаких лишних обозначений или гравировок, это весьма скромная клавиатура, которая сразу показывает, что на ней нужно работать и зарабатывать деньги, а не в игрушки играть. Хотя, последнее вам тоже никто не мешает делать, это же механическая клавиатура.

Начинка

За основу механической клавиатуры были взяты переключатели TTC Red. Думаю, вы о них не слышали, так как большинство производителей ими не пользуется. Это недорогие китайские переключатели, которые стоят заметно дешевле тех же Charry MX, но дают примерно аналогичные возможности. Например, производитель заверяет, что данные переключатели переживут 50 миллионов нажатий как минимум, хотя проверять это никто не станет, конечно же. Говорить хорошие это или плохие переключатели я не буду, так как мы их никогда не видели. Но, если Xiaomi выбрала именно их, то можно доверять новинке.

Бонусы

У данной клавиатуры имеется подключение по симметричному порту USB Type-C. То есть, кабель здесь съемный и вы можете отсоединить клавиатуру, бросить ее в рюкзак вместе с ноутбуком, приехать на работу и работать в полном комфорте. Это крутая фишка, плюс порт симметричный и вы сможете спокойно с ним работать, не переживая о поломках. Второй бонус — корпус полностью выполнен из цельного куска алюминия, так что в плане надежности конструкции тоже вопросов нет. Да и заявлена поддержка не только Windows, но и MacOS, так что яблочные конкуренты вполне могут заказывать себе такой девайс.

Итог

Стоимость клавиатуры составляет 90 долларов, это достаточно доступный вариант, как для механики. С другой стороны, нужно понимать, что здесь установлены далеко не топовые переключатели и нет RGB подсветки. То есть, это вполне обычная клавиатура на китайских переключателях, обычно мы такие покупаем за 70-80 долларов. Да, здесь алюминий, а не пластик, но на общих ощущениях это не так уж сильно сказывается, особенно если вы с девайсом работать собрались, а не рассматривать. Стоит ли покупать эту новинку будете решать сами, но нам кажется, что слишком дорого.