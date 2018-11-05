Предварительный обзор ZTE Nubia X. Прощайте рамки

2018-11-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - ZTE Nubia X; [207]
Современная мода на уменьшение рамок вокруг дисплея смартфона сначала казалась дикостью, но постепенно вошла в моду. Сейчас буквально каждый второй производитель хочет выпустить совершенно новый смартфон, который будет выгодно отличаться дизайном от потенциальных конкурентов. У кого-то получается, кто-то делает слишком уж грубые копии iPhone и на выходе показывает страшные поделки. В этом плане смартфон ZTE Nubia X очень порадовал — продукт может и копирует какие-то особенности других продуктов, но в целом это отличный гаджет с целым рядом своих собственных преимуществ и особенностей. Собственно, мы сегодня познакомимся с гаджетом более детально, расскажем о его важных преимуществах и недостатках, чтобы вы понимали, почему устройство выглядит настолько бурно встретили в сети. Не каждый день в продажу поступает что-то подобное, да и не каждая компания готова пойти на такие шаги.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор Qualcomm под названием Snapdragon 845, который пользуется повышенным спросом в последнее время. Это самый производительный процессор на мобильном рынке, если не считать фирменные модели от Apple, который построен на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,8 гигагерц. Этого, естественно, предостаточно, чтобы вы могли спокойно работать или играть в игры, запускать фильмы в высоком разрешении и так далее. Далее, производитель предлагает вам два варианта оперативной памяти на выбор — 6 или 8 гигабайт. Тут каждый решает для себя сам, особой необходимости в 8 гигабайтах ОЗУ я лично не вижу, но у каждого свои задачи. Встроенная память представлена накопителем на 64 или 128 гигабайт. Минимального объема явно будет маловато, но облачные сервисы эту проблему быстренько решают.

Дизайн корпуса

Теперь о главной фишке данного устройства — внешности. На фронтальной панели нет никаких вырезов под камеру, так как фронтальной камеры здесь нет. Да-да, вы все правильно прочитали. На фронтальной панели у нас только дисплей, сверху небольшой полоской разместили динамик. Выглядит это очень круто, особенно если вы давно хотели себе смартфон без челки. На тыльной стороне расположена система из двух камер ,плюс вспышка и, барабанная дробь, еще один дисплей. На рендерах его проблематично заметить, но он там есть, при том полноценный. Больше ничего про дизайн и не скажешь — он просто очень интересный.

Особенности

Основной дисплей смартфона получил диагональ в 6,26 дюйма при разрешении 2280 на 1080 точек. Это отличный дисплей с эффектом 2.5D, который отлично передает цвета и все в таком духе. Но, намного более интересным решением является второй дисплей на тыльной стороне — у него диагональ 5,1 дюйм при разрешении 1520 на 720 точек. Да, второстепенный дисплей этого смартфона лучше, чем основной у некоторых моделей новинок. Зато это позволяет вам выводить красивую картинку или виджет на тыльную панель, плюс можно фотографировать себя и сразу видеть результат.

Итог

За базовую версию смартфона просят 470 долларов. Для китайского смартфона это может показаться высокой ценой, но давайте не будем забывать о целом ряде факторов. Во-первых, здесь самое топовое железо на рынке, которое даст вам поиграть в игры любой сложности. Во-вторых, здесь два дисплея, которые действительно крутые и дают совершенно иной опыт от использования. У ZTE получился просто шикарный смартфон для современного пользователя, который хочет инноваций за доступные деньги. И мы очень рады, что новинка получилась удачной.


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