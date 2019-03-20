Предварительный обзор iPad Air. Планшет нового поколения

2019-03-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - iPad Air; [76]
Весьма неожиданно компания Apple взяла и анонсировала свой планшетный компьютер iPad Air, который просто появился на сайте компании. Никаких вам презентаций, ничего, только позиция на сайте. Что же это за планшет и почему его назвали, как линейку ноутбуков? Сегодня мы посмотрим на новое устройство и решим, почему за него стоит отдать свои деньги и почему яблочная компания вновь все победила. Собственно, если вы хотели купить себе новый планшет, то самое время задуматься.

Характеристики

За основу производительности планшета взят довольно производительный процессор A12 Bionic, который построен по 64-битной архитектуре и выдает просто невероятную по нынешним меркам производительность. Это действительно один из самых мощных мобильных процессоров на рынке, который позволит вам спокойно играть в игры и запускать любой другой развлекательный контент. Кроме того, в аппаратную составляющую системы-на-чипе входит нейронный модуль Neural Engine и сопроцессор M12. То есть, в плане начинки это один из самых производительных планшетных компьютеров на рынке, который не только выдает высокую производительность, но и предоставляет некоторые функции, которых нет у конкурентов. Традиционно, информации об оперативной памяти нет, это производителя не волнует. Встроенная представлен накопителями на 64 и 256 гигабайт.

Дисплей

Диагональ дисплея у планшета составляет 10,5 дюйма, то есть это далеко не самая большая диагональ дисплея в линейке планшетов компании Apple. Кроме того, не стоит думать, что 10,5-дюймовый планшет слишком уж большой. У него довольно компактные рамки вокруг экрана, что позволило сделать устройство более-менее аккуратным и компактным для повседневного использования. Разрешение экрана довольно странное — 2224 на 1668 точек, то есть это не совсем привычное разрешение для современного пользователя. Интересно, как компания планирует масштабировать все приложения и развлекательный контент под такую картинку, но это уже другой разговор. Плотность пикселей составляет 264 PPI, что не является рекордом для рынка планшетов, яркость достигает 500 кд на квадратный метр. Опять же, если для обычных мониторов это круто, то для планшетов — ничего удивительного. Также есть поддержка пера Apple Pencil.

Особенности

Начнем с того, что производитель заявил о 10 часах автономной работы в режиме серфинга в интернете или просмотра видео. То есть, если вы будете читать книги или листать сеть с прикрученной яркостью дисплея, то планшет еще дольше проработает. И это отличный показатель, ведь у большинства конкурентов с аналогичной диагональю время автономной работы не превышает шести часов при просмотре видео. Кроме того, планшет оборудовали более продвинутой фронтальной и основной камерами — вы можете общаться в FaceTime и снимать фотографии со своего планшета в весьма высоком качестве. Конечно, планшет для этого не предназначен, но если появится необходимость, то почему нет.

Итог

Планшет уже поступил в продажу и его можно официально заказать в магазине Apple. Вероятно, вскоре продукт появится и в других официальных магазинах розничной продажи. За базовую версию планшета с 64 гигабайтами встроенной памяти и модулем Wi-Fi просят всего 499 долларов, что вполне разумно за столь крутое устройство. Здесь и процессор производительный, и отличный дисплей, и камера хорошо себя зарекомендовала, и масса дополнительных бонусов и возможностей. За свои деньги это лучшее устройство на рынке, с которым будет тяжело конкурировать другим брендам.

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