Предзаказ доступен на Nokia 225 4G

Nokia официально представила Nokia 215 4G и Nokia 225 4G 10 октября, но предварительный заказ на Nokia 215 5G был доступен сразу, кроме модели Nokia 225 4G.

Компания планировала открыть предварительный заказ на Nokia 225 с 17 октября. Но предпродажа уже началась на день раньше, чем ожидалось. Заинтересованные покупатели могут предварительно заказать Nokia 225 4G в Jingdong по цене 4100 рублей.

Nokia 225 4G является преемником Nokia 220 4G, который был самым продаваемым функциональным телефоном. Nokia 225 имеет компактный корпус и удобен в использовании. Он выполнен из классического поликарбоната и доступен в черном, синем и песочно-золотом цветах.

Nokia 225 4G использует 2,4-дюймовый экран. Он оснащен процессором UNISOC с низким энергопотреблением и поддерживает карты памяти до 32 ГБ. Сзади расположена одиночная камера на 3 МП. В телефоне также есть фонарик. Самая выдающаяся особенность - это поддержка подключения 4G. Телефон также оснащен двумя слотами для карт nano-SIM и поддерживает две SIM-карты, работающие в сети 4G одновременно.
Комментарии и отзывы Nokia 225 4G
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