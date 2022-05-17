Премьера новой линейки смартфонов Honor 70 состоится в ближайшее время

Слухи об активно готовящихся к выпуску смартфонах Honor 70 нашли свое первое официальное подтверждение в виде тизера, опубликованного на официальной странице компании в социальной сети Weibo. В нем показана большая подарочная коробка со стилизованной надписью 70. Премьера смартфона состоится в ближайшее время. По слухам, Honor 70 должен официально дебютировать до конца этого месяца в версиях Honor 70, Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+.

Смартфону Honor 70 приписывают SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, экран Full HD+ OLED с частотой кадров 120 Гц, камеру с датчиками на 108, 8 и 2 Мп, аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Модель Honor 70 Pro получит SoC MediaTek Dimensity 8100, OLED-экран с разрешением 2600 x 1200 пикселей, камеру с датчиками на 50 (Sony IMX766), 50 и 8 Мп, а также двойную фронтальную камеру. Топовая модель Honor 70 Pro+ с OLED-экраном с разрешением 2800 x 1200 пикселей, камерой с датчиками на 50 (Sony IMX800 или IMX766), 50, 12 (с телеобъективом) Мп и 4600 Мп. Аккумулятор мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.